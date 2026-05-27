تصمیم ایرلند برای تصویب ممنوعیت واردات کالا از اسرائیل قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب ابادی در فضای مجازی نوشت: ‏اعلام تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، گامی شایسته تقدیر در جهت تبدیل احترام به حقوق بین‌الملل از شعار به عمل است.

‏وی‌گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ تصریح کرده بود که ایجاد این شهرک‌ها نقض حقوق بین الملل محسوب می شود. بر اساس همین نظر، دولت‌ها مکلف‌اند وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و به حفظ آن کمک نکنند؛ بنابراین خرید و فروش محصولات شهرک‌ها معامله‌ای عادی نیست، بلکه همدستی اقتصادی در تداوم اشغال و سفیدشویی یک وضعیت غیرقانونی است.

‏وی افزود: اکنون نوبت دیگر دولت‌ها، به‌ویژه مدعیان غربی حقوق بین‌الملل، است که به جای عقب‌نشینی در برابر فشار رژیم صهیونیستی اسرائیل، برخی قانون‌گذاران آمریکایی و لابی‌های تجاری، همان قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر می دهند.