به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب ابادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: رژیم کودک کش صهیونیستی کشتی‌های حامل کمک انسانی به غزه را متوقف می‌کند؛ آمریکا هم فعالان مرتبط با ناوگان کمک‌رسانی را تحریم می‌کند و نام این همدستی را امنیت می‌گذارد.

وی تصریح کرد: در این منطق وارونه، غذا و دارو تهدید است، کمک‌رسانی جرم است، و محاصره‌ای که کودکان را گرسنه نگه می‌دارد، دفاع نامیده می‌شود.

غریب ابادی افزود: حقوق بین‌الملل روشن است: گرسنگی دادن به غیرنظامیان، مانع‌تراشی در کمک‌های بشردوستانه و مجازات جمعی، جنایت است؛ نه سیاست امنیتی.

وی‌گفت: وقتی رژیم صهیونیستی از کشتی کمک‌رسان می‌ترسد و آمریکا کمک‌رسان را تحریم می‌کند، مسئله امنیت نیست؛ ترس از آشکار شدن جنایت است.