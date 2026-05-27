به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به عملکرد واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: از مجموع ۵۵ هزار و ۲۹۳ بیمار مبتلا به سکته مغزی و ضایعات مغزی ترخیص‌ شده از بیمارستان‌های کشور، بیش از ۴۲ هزار و ۷۳۰ نفر تحت پوشش برنامه‌های مراقبتی و پیگیری پس از ترخیص قرار گرفته‌اند.

وی افزود: نرخ بستری مجدد این بیماران با اجرای مداخلات پرستاری به ۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش می‌شود.

عبادی همچنین خاطرنشان کرد: تنها ۴.۲ درصد از بیماران تحت پیگیری، مراجعات برنامه‌ریزی‌نشده به مراکز درمانی داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی آموزش‌های ارائه‌شده، پایش مستمر بیماران و ارتقای کیفیت مراقبت در منزل است.

وی، توسعه واحدهای آموزش و پیگیری بیمار را از اولویت‌های راهبردی معاونت پرستاری دانست و تأکید کرد: تقویت مدل مراقبتی «بیمارستان تا منزل» می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های نظام سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌ها داشته باشد.