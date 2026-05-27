۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

نقش مدل مراقبتی «بیمارستان تا منزل» در کاهش هزینه‌های سلامت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از کاهش چشمگیر نرخ بستری مجدد بیماران سکته مغزی در کشور خبر داد و گفت: مدل مراقبتی «بیمارستان تا منزل» می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های نظام سلامت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به عملکرد واحدهای آموزش و پیگیری بیمار در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: از مجموع ۵۵ هزار و ۲۹۳ بیمار مبتلا به سکته مغزی و ضایعات مغزی ترخیص‌ شده از بیمارستان‌های کشور، بیش از ۴۲ هزار و ۷۳۰ نفر تحت پوشش برنامه‌های مراقبتی و پیگیری پس از ترخیص قرار گرفته‌اند.

وی افزود: نرخ بستری مجدد این بیماران با اجرای مداخلات پرستاری به ۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش می‌شود.

عبادی همچنین خاطرنشان کرد: تنها ۴.۲ درصد از بیماران تحت پیگیری، مراجعات برنامه‌ریزی‌نشده به مراکز درمانی داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی آموزش‌های ارائه‌شده، پایش مستمر بیماران و ارتقای کیفیت مراقبت در منزل است.

وی، توسعه واحدهای آموزش و پیگیری بیمار را از اولویت‌های راهبردی معاونت پرستاری دانست و تأکید کرد: تقویت مدل مراقبتی «بیمارستان تا منزل» می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های نظام سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌ها داشته باشد.

کد مطلب 6842595
حبیب احسنی پور

