جنگ با ایران ذخایر موشکی حیاتی آمریکا را تحلیل برده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آی ۲۴ نیوز، گزارش جدید منتشر شده از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا (CSIS) نشان میدهد که اتکای گسترده واشنگتن به تسلیحات و مهمات آمریکایی در خاورمیانه، بخشی از ذخایر راهبردی دفاعی این کشور را بهشدت کاهش داده و نگرانیهایی درباره آمادگی نظامی واشنگتن برای رویارویی احتمالی در منطقه اقیانوس آرام ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهای صنایع دفاعی آمریکا دستکم به سه سال زمان نیاز دارند تا ذخایر سه سامانه کلیدی که در جنگ با ایران بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند، بازسازی کنند.
این کمبود شامل موشکهای دوربرد «تاماهاوک» کروز و همچنین موشک های رهگیر سامانههای پدافندی «پاتریوت» و «تاد» است که برای مقابله با پهپادها و موشکهای مهاجم به کار گرفته میشوند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمریکا تأکید کرده است که هرچند ذخایر فعلی آمریکا همچنان برای ادامه درگیری با ایران کافی ارزیابی میشود، اما کاهش شدید این ذخایر، شکافی خطرناک در بازدارندگی نظامی آمریکا در سایر مناطق ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که برنامهریزان نظامی آمریکا نگران هستند که در صورت وقوع جنگ احتمالی با چین بر سر تایوان، این کمبودها توان رزمی و قدرت آتش نیروهای آمریکایی را با چالش جدی روبه رو کند.
