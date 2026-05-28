به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طوبی مومن، با بیان اینکه گاهی اوقات آلرژیهای فصلی، آلرژی بینی و حتی آسم با سرماخوردگی اشتباه گرفته میشود، اظهار داشت: تشخیص تفاوت این بیماریها تأثیر مستقیمی در روند درمان دارد.
وی، سرماخوردگی را یک عفونت ویروسی حاد دانست و گفت: سرماخوردگی معمولاً با گلودرد شروع میشود، سپس آبریزش و گرفتگی بینی و بعد از آن سرفه به آن اضافه میشود. سرفهها ابتدا خشک و سپس خلطدار میشوند و طی ۷ تا ۱۰ روز بهبود مییابند.
مومن ادامه داد: در مقابل، آلرژی الگوی متفاوتی دارد. برخلاف سرماخوردگی، یکی از نشانههای اصلی آلرژی، طولانی شدن مدت زمان علائم است. در آلرژی، سرفه، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، خارش بینی و عطسهها برای مدت بیشتری ادامه مییابند و از سیر معمول سرماخوردگی فراتر میروند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: تعداد دفعات بروز علائم نیز میتواند راهنمای خوبی باشد. کودکان زیر شش سال ممکن است هفت تا هشت بار در سال دچار سرماخوردگی شوند، کودکان مدرسهای پنج تا شش بار و بزرگسالان سه تا چهار بار. اگر تعداد و مدت زمان تجربه علائم بیشتر از این الگو باشد، احتمال آلرژی قوت میگیرد.
چه علائمی شک آلرژی را بیشتر میکند
به گفته این فوقتخصص آلرژی و ایمونولوژی، وجود خارش شدید و عطسههای پشت سر هم، سابقه خانوادگی آلرژی (مانند آسم، اگزما، حساسیت بینی یا آلرژی غذایی) یا سابقه شخصی هر نوع آلرژی، همگی میتوانند در تشخیص آلرژی کمککننده باشند.
مومن خاطرنشان کرد: در مورد آسم نیز علائمی مانند سرفه و تنگی نفس هنگام ورزش یا بازی در کودکان، بدتر شدن علائم در طول شب یا صبح زود و تشدید علائم در مواجهه با محرکهایی مانند عطر، ادکلن، بوهای تند و مواد تحریککننده، باید شک را نسبت به آسم افزایش دهد.
تشخیص نهایی چگونه انجام میشود
وی با اشاره به اهمیت سوابق خانوادگی و علائم بیماری برای تشخیص قطعی آسم و آلرژی، تصریح کرد: در کنار تاریخچه دقیق، معاینه بالینی و انجام تستهای آلرژی از جمله تست تنفسی و آزمایش خون نیز میتواند تأییدکننده تشخیص باشد.
این فوقتخصص آلرژی و ایمونولوژی با تاکید بر نقش عوامل محیطی در بروز آسم و آلرژی گفت: دود سیگار، قلیان و آلودگی هوا از جمله عوامل محیطی مؤثر هستند. همچنین تماس با حیوانات (مانند سگ، گربه یا پر پرنده)، حشراتی مانند سوسک در محیط خانه، و گرده گیاهان در فصول مختلف میتوانند ایجادکننده آلرژی باشند.
وی در پاسخ به علت افزایش موارد آلرژی در سالهای اخیر تصریح کرد: تغییر در سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارد. بر اساس فرضیههای علمی، کمتر شدن مواجهه با عوامل عفونی و میکروبها باعث میشود سیستم ایمنی به سمتی برود که احتمال درگیری با آلرژی بیشتر شود.
مومن در پایان مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها را عامل دیگری در افزایش این بیماری دانست و گفت: آنتیبیوتیکها باعث از بین رفتن میکروبهای مفید روده میشوند و این موضوع سیستم ایمنی را به سمت آلرژی سوق میدهد. همچنین کوچکتر شدن منازل و خانوادهها باعث کاهش مواجهه با میکروبها شده و این تغییر الگو، یکی از دلایل افزایش آلرژی در دهههای اخیر است.
نظر شما