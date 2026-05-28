سمیه خدادادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویکرد نخستین تشکل دخترانه استان قزوین از ابتدای تأسیس، تلاش برای بیداری، معرفتافزایی و تربیت نسل جوان و نوجوان بوده و این مجموعه بدون وابستگی به نهاد یا ارگان خاصی، با هویتی مردممحور در سطح شهر، استان و کشور فعالیت میکند.
وی افزود: مباحث اعتقادی نقش مهمی در تربیت دارند و گاهی اصلاح نگاه یک فرد به مفاهیمی همچون توحید و حیات اخروی میتواند بسیاری از مسائل تربیتی و اخلاقی را برطرف کند، چرا که بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در نوع نگاه انسان به خود، خدا و دنیا دارد.
مدیر تشکل دخترانه نورا استان قزوین بیان کرد: این تشکل برای سومین سال متوالی، رشدواره دخترانه «پروانهشو» را ویژه دختران پایههای پنجم تا نهم برگزار میکند که در چهار ساحت تربیتی شامل معرفتی، شناختی، آموزشی و تفریحی طراحی شده است.
خدادادی ادامه داد: این رشدواره طی ۱۲ هفته و در قالب ۲۴ روز آموزشی و تربیتی با حضور ۳۰ نفر از کادر اجرایی برگزار خواهد شد و برای تابستان ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است.
وی خاطرنشان کرد: رشدواره امسال با برنامههایی متفاوت از جمله چالشها و بازیهای هیجانانگیز، کشف دنیای خلاقیت و تفکر، گپوگفت درباره فرصتهای دخترانگی، اردوی آسمان هشتم، مغناطیس کتاب، مسابقات متنوع و جوایز متعدد همراه خواهد بود.
مدیر تشکل دخترانه نورا استان قزوین در پایان گفت: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، عدد ۸ را به شماره ۱۰۰۰۸۰۱۰۸۰ ارسال کنند و مهلت ثبتنام نیز تا ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
