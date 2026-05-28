به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی با موضوع بررسی روند اجرای طرح مدیریت محلهمحور و تبیین رویداد «عهدواره» در عسلویه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و اعیاد سعید غدیر و قربان، از تلاشهای صورت گرفته قدردانی کرد.
وی پس از استماع گزارشها و بررسی دقیق جزئیات اقدامات هر دستگاه، بر لزوم تغییر رویکرد از گزارشدهی صرف به سمت سنجش اثرگذاری تاکید کرد و گفت: گزارشهای ارائه شده نشاندهنده حجم بالای اقدامات است، اما سوال اساسی اینجاست که این فعالیتها چه میزان تغییر ملموس در کیفیت زندگی مردم ایجاد کرده است؟ هدف نهایی ما جلب رضایت واقعی مردم در کف محلات است.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تبیین اهمیت برنامه اقدام مشترک در مدیریت محلهمحور، تصریح کرد: رسیدن به محلات کارآمد و پویا تنها از مسیر همافزایی و پرهیز از موازیکاری میسر است و دستگاههای عضو می بایست جلسات شورا را به صورت منظم و مستمر برگزار کنند.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای اعضای شورای محلات خبر داد و افزود: توانمندسازی ارکان محله برای شناسایی ظرفیتها و حل مسائل بومی، یکی از اولویت های مدیریت محله محور است.
مدیرکل امور اجتماعی با اشاره به اهداف این رویداد گفت: در قالب عهدواره، اقدامات خلاقانه و برتر محلات شناسایی و مورد تقدیر قرار میگیرند. ما متعهد هستیم که با همکاری دستگاهها، در اجرای طرحهای برگزیده مشارکت کنیم و این برنامههای موفق را جهت اجرا در سطح ملی به سازمان اجتماعی کشور معرفی نماییم.
حل پایدار چالشها
اکبری خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن دقیق مدیریت محلهمحور، مسائل و ظرفیتهای هر محله به درستی شناسایی شده و با بهرهگیری از نخبگان و معتمدین همان منطقه، به دنبال حل پایدار چالشها هستیم.
وی بیان کرد:این رویکرد نه تنها از بروز آسیبهای اجتماعی جدید پیشگیری میکند، بلکه در رفع آسیبهای موجود نیز موثر بوده و منجر به ایجاد محلهای پویا، بانشاط و امیدوار خواهد شد.
