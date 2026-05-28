به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز پنجشنبه ۷ خردادماه، با حضور در محل اجرای پروژه پل B16 آزادراه شمالی کرج، از آخرین مراحل پیشرفت این طرح بزرگ عمرانی بازدید کرد.

این پل که نقش مهمی در اتصال آزادراه شمالی کرج به آزادراه کرج–قزوین ایفا می‌کند، یکی از پروژه‌های راهبردی استان در حوزه حمل‌ونقل به شمار می‌رود.

استاندار البرز در جریان این بازدید میدانی، ضمن بررسی روند تکمیل پل، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و موانع موجود بر سر راه بهره‌برداری از آن را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

عبداللهی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پل در روان‌سازی ترافیک و بهبود شبکه حمل‌ونقل استان گفت: بهره‌برداری از این پروژه تأثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی و تقویت ارتباطات بین‌محوری در سطح استان و کشور خواهد داشت.