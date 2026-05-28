به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز شعیبی بازیگر در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم رضوی که با حضور فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا علیهالسلام، حجت الاسلام دانشی مدیرکل ارشاد یزد و محسن هوشمند رییس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در مرکز نمایشگاههای آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد اظهار کرد: امام رضا (ع) به تک تک ما لطف داشته و بر ما فیلم سازان است که با آثارمان ذرهای از لطفش را جبران کنیم.
کارگردان فیلم بدون قرار قبلی افزود: در طی ساخت این فیلم دریافتم که زندگی و شخصیت امام رضا (ع) چقدر دارای ابعاد تازه و متفاوتی است که میتواند دستمایه ما فیلم سازان قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه دبیری این جشنواره برای من افتخار بزرگی محسوب میشود؛ افزود: ما در تلاشیم تا در این دوره آثاری با روایتهای قوی و تکنیکهای خوب به جشنواره ارائه شود و دست در دست هم دهیم تا مضامین رضوی با نگاهی عمیق روایت شود.
شعیبی با بیان اینکه جا دارد فیلمهای بسیاری با مضامین رضوی ساخته شود اظهار داشت: ما در این میدان دست یاری به سوی همه دراز میکنیم همانطور که در این دوره خیلیها کمک کردند و ان شاالله شاهد تولید فیلمهای رضوی فاخری در سراسر کشور خواهیم بود.
دبیر جشنواره بین المللی فیلم رضوی گفت: فیلم سازان آستینهای خود را بالا بزنند و فیلمهای مستند و داستانی شان درباره امام رضا (ع) را برای دبیرخانه جشنواره در یزد ارسال کنند.
نظر شما