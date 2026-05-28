علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی دادهها و نقشههای هواشناسی، روز جمعه با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، شرایط برای افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان فراهم خواهد شد.
وی افزود: این شرایط جوی در برخی ساعات همراه با گردوخاک محلی خواهد بود و بهتدریج نیز شاهد نفوذ غبار به جو استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: غبار از اواخر وقت جمعه وارد استان میشود و تا ظهر روز شنبه تداوم خواهد داشت که در این مدت، مناطق مرزی استان بیشتر تحت تأثیر این پدیده قرار میگیرند.
وی ادامه داد: پس از عبور این سامانه، از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، در بعضی ساعات وزش باد و رشد ابر مهمترین پدیدههای جوی مورد انتظار در استان خواهد بود.
زورآوند خاطرنشان کرد: همچنین میانگین دمای هوا که طی امروز و فردا روند افزایشی خواهد داشت، در روزهای شنبه و یکشنبه بهصورت نسبی کاهش پیدا میکند.
نظر شما