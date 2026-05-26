احتمال نفوذ غبار به آسمان کرمانشاه از اواخر جمعه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، هوای استان تا روز پنجشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیشبینی میشود.
وی افزود: روز جمعه با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، میزان ابرها افزایش یافته و سرعت وزش باد بهویژه در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان تشدید خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: وزش باد در این مدت ممکن است بهتدریج سبب نفوذ غبار به جو استان شود و در صورت شکلگیری این شرایط، غبار از اواخر روز جمعه تا ظهر شنبه در برخی مناطق استان مشاهده خواهد شد.
زورآوند ادامه داد: طبق پیشبینیها، مناطق مرزی استان بیشترین تأثیر را از پدیده غبار خواهند داشت و احتمال کاهش کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.
وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: از روز یکشنبه تا سهشنبه هفته آینده، به جز وزش باد و رشد موقت ابر در برخی ساعات، پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا تا روز پنجشنبه بهصورت نسبی افزایش مییابد اما در روزهای جمعه و شنبه کاهش مختصری در دمای استان رخ خواهد داد.
