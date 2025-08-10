علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، امروز یکشنبه و فردا دوشنبه عبور امواج کوتاهی از جو منطقه پیش‌بینی شده که در برخی ساعات سبب رشد ابر و وزش باد در سطح استان می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی به‌ویژه در ساعات ظهر تا عصر می‌تواند با رگبارهای پراکنده باران همراه شود که در برخی مناطق با وزش بادهای موقت نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعدوبرق همراه خواهد بود. بیشترین تأثیر این وضعیت در نیمه شرقی استان رخ خواهد داد.

زورآوند ادامه داد: در نواحی مرزی استان، این شرایط ممکن است منجر به بروز گردوخاک محلی و نفوذ غبار رقیق گردد که دید افقی را کاهش می‌دهد و می‌تواند مشکلاتی برای بیماران تنفسی و افراد حساس ایجاد کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با تضعیف تدریجی شرایط ناپایدار از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، وزش باد در برخی ساعات و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در جو استان خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: دمای هوا تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه به طور مختصر افزایش پیدا می‌کند.

زورآوند خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته قصرشیرین با ۴۷ درجه و سرپل ذهاب با ۴۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان ثبت شده‌اند.

این مقام مسئول بر ضرورت توجه کشاورزان، رانندگان و مسافران به هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و گفت: آمادگی برای مواجهه با تغییرات ناگهانی جوی، به‌ویژه در مناطق شرقی و مرزی، باید در دستور کار قرار گیرد.