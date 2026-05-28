به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در بازدید از پروژه‌های آب‌رسانی با اشاره به اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: از زمان دولت شهید آیت‌الله رئیسی، پروژه‌ای تحت عنوان قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حوزه‌های مختلف آغاز شد که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن، آب‌رسانی به روستاهای محروم و تأمین آب آشامیدنی سالم برای مناطق کم‌برخوردار بود.

وی با اشاره به توقف پروژه‌های آب‌رسانی به دلیل شرایط جنگی، افزود: پس از آغاز مجدد فعالیت‌ها، عملیات اجرایی در هفت مجتمع آب‌رسانی شامل علم‌آباد الشتر، قمرود الیگودرز، عسگرآباد دلفان، گریت فاز سوم، سرآستان خرم‌آباد و پروژه کمال صالح ازنا اجرا شده و پروژه‌های هفت‌چشمه دورود و مخزن دو هزارمترمکعبی سندرکان دورود نیز در دست اجرا قرار دارند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه طی حدود ۴۰ روز اخیر حجم عملیات اجرایی انجام‌شده به ۱۷ هزار و ۳۰۰ متر رسیده است، بیان کرد: بخشی از پروژه‌ها نیز هم‌اکنون توسط گروه‌های جهادی در حال تکمیل است.

خلفوند درباره وضعیت قرارداد نخست آب‌رسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) میان بسیج سازندگی سپاه و شرکت آبفا، گفت: این قرارداد با برآورد اولیه ۴۲۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه آب‌رسانی در ۱۲۵ روستا منعقد شد، اما با همین میزان اعتبار، آب‌رسانی به ۱۷۵ روستا انجام گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ روستا نیز در دست اجرا قرار دارد و پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از ۸۵ درصد ارزیابی می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به انعقاد قرارداد دوم آب‌رسانی، اظهار کرد: این قرارداد برای آب‌رسانی به ۱۲۰ روستا بااعتبار ۹۸۱ میلیارد تومان و مدت اجرای سه‌ساله منعقد شده است.

خلفوند، افزود: تاکنون بیش از ۱۱ ماه از زمان انعقاد قرارداد دوم سپری شده و عملیات اجرایی با سرعت مطلوب در حال انجام است، به‌طوری که حدود ۴۵ روستا وارد مدار شده است.

وی گفت: با احتساب ۱۷۵ روستای قرارداد نخست و ۱۲۰ روستای قرارداد دوم، در مجموع آب‌رسانی به حداقل ۲۹۵ روستای لرستان در قالب طرح‌های قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) انجام خواهد شد.