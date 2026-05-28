حامد حدادی: تیم نفت آبادان تا آخرین ثانیه جنگید، خسته نباشند

حامد حدادی، کاپیتان تیم بسکتبال استقلال تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، پس از پیروزی ۹۳ بر ۷۸ تیمش مقابل نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های انتخابی باشگاهی غرب آسیا، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و این دیدار را یک نبرد جذاب و نفسگیر توصیف کرد.

وی که به دلیل خطا از بازی بیرون رفته بود، در گفت‌وگوی کوتاهی در حاشیه این مسابقه، ضمن ابراز رضایت از نتیجه، جنگندگی تیم نفت آبادان را ستود و گفت: خدا را شکر بازی خیلی خوبی بود. درست است که شروع چندان خوبی نداشتیم و کوارتر چهارم را هم واگذار کردیم، اما در نهایت توانستیم بازی را ببریم. باید به تیم آبادان تبریک بگویم که هم در بازی اول برنده شدند و هم در این بازی تا آخرین لحظه جنگیدند و یک دیدار جذاب را مقابل هم برگزار کردیم.

وی در توصیف فضای پرشور سالن، از استقبال تماشاگران البرزی و تهرانی ابراز شگفتی کرد و افزود: واقعاً حضور پرشمار هواداران در این سالن مایه خوشحالی است. امیدوارم سال آینده تیم‌ها هزینه بیشتری برای جذب بازیکن و تقویت تیم‌هایشان انجام دهند تا سطح لیگ بالاتر برود.

کاپیتان استقلال تهران در خصوص تنش ایجاد شده در میانه بازی که منجر به جریمه و خروجش از زمین شد نیز گفت: بعد از آن خطا از بازی بیرون رفتم و چالشی بین تیم ما و تیم آبادان به وجود آمد. صحبت‌هایی مطرح شد اما من همیشه سعی می‌کنم فضا را آرام کنم. استاد ما آقای صابری هم همین‌طور. من انگیزه و انرژی خیلی خوبی داشتم اما متأسفانه روی زمین نشستم و از بیرون بچه‌ها را حمایت کردم.

حامد حدادی در پایان با تمجید از هماهنگی تیمی هم‌بازیانش و با اشاره به پاس‌های خوب پوینت گارد تیم، تصریح کرد: بچه‌ها خدا را شکر خیلی خوب بازی کردند. همه تمرکزمان روی موفقیت تیم است و از این پیروزی خوشحالیم.

شایان ذکر است؛ این دیدار حساس که به میزبانی استان البرز در سالن نشاط ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، در نهایت با برتری قاطع استقلال تهران به پایان رسید. با این حال، استقلالی‌ها کوارتر چهارم را واگذار کردند تا جدال دو تیم تا آخرین ثانیه‌ها هیجان خود را حفظ کند.