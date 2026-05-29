صدور مجوز کوله بری در مرزهای ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی با اشاره به موافقت گمرک کشور گفت: این شیوه تجاری به‌زودی در مرزهای مهران، چنگوله، چیلات و هلاله شمالی اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر شتاب گرفتن توسعه زیرساخت‌های مرزی در مهران افزود: تلاش داریم امکانات و تمهیدات خدماتی مورد نیاز زائران و همچنین زیرساخت‌های حوزه راه و سایر بخش‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

کرمی همچنین درباره مرز چیلات اظهار کرد: تکمیل نهایی زیرساخت‌های این مرز نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

استاندار ایلام در ادامه با بیان اینکه پیگیری‌ها برای قرار گرفتن ایلام در فهرست استان‌های دارای مجوز تجارت کوله‌بری انجام شده است، گفت: مکاتبات مربوطه انجام شده و این موضوع در حال پیگیری است تا از همه مرزهای استان، از جمله مهران، چنگوله و چیلات و در آینده هلاله شمالی، امکان بهره‌برداری فراهم شود.

به گفته کرمی، در صورت تصویب این موضوع در دولت، تجارت کوله‌بری می‌تواند یکی از محورهای مهم کمک‌کننده به توسعه استان ایلام باشد.