زمان مرحله نهایی سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیبا طی پیامی در رابطه با از سرگیری فصل فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رقابت های باشگاه های غرب آسیا آورده است:
در ابتدا، مایلیم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از تمامی باشگاههای حاضر در لیگهای غرب آسیا و خلیج فارس سوپر لیگ غرب آسیا فیبا (FIBA WASL) در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به خاطر صبوری، تعهد و پایداریشان در طول شرایط دشواری که منطقه در ماههای اخیر با آن مواجه بوده است، ابراز نماییم.
در ماههای گذشته، تنشها و بیثباتی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه طی ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ موجب اختلالات گسترده در سفرها شد. در آن بازه زمانی، اکثر پروازها لغو گردید و پس از آن نیز ازسرگیری پروازها بهصورت محدود و ناپایدار انجام شد. حتی در حال حاضر نیز مشکلات مربوط به سفر و لجستیک همچنان بر رفتوآمد در منطقه تأثیرگذار است.
همزمان، این شرایط باعث شد بسیاری از بازیکنان باشگاهها را ترک کرده و در دوره بیثباتی و عدم اطمینان به کشورهای خود بازگردند؛ موضوعی که چالشهایی را برای باشگاهها در زمینه حفظ بازیکنان، مدیریت نقلوانتقالات و نهاییسازی ترکیب تیمها پیش از مسابقات ایجاد کرد.
علاوه بر این، چندین لیگ داخلی که پیشتر متوقف شده بودند، اکنون از سر گرفته شدهاند و مسابقات معوقه داخلی مجدداً برنامهریزی شدهاند؛ مسئلهای که چالشهای بیشتری را در برنامهریزی برای باشگاههای شرکتکننده و همچنین آمادهسازی تیمهای ملی پیش از پنجره سوم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ فیبا ایجاد کرده است.
در پی این شرایط استثنایی که بر روند برگزاری مرحله نهایی هشت تیم برتر سوپر لیگ غرب آسیا فیبا (FIBA WASL Final ۸) در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و همچنین آمادگی کلی تیمهای شرکتکننده تأثیر گذاشته است، و پس از بررسی دقیق شرایط موجود و انجام گفتوگوهای گسترده با تمرکز بر منافع رقابتها و تمامی باشگاههای حاضر، تصمیم گرفتهایم این رویداد را به تعویق انداخته و آن را از تاریخ ۲۵ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار نماییم؛ بهویژه با توجه به اینکه تمامی لیگهای داخلی پس از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز خواهند شد.
با توجه به موارد فوق و در راستای تضمین آمادگی مناسب و شرایط عادلانه برای حضور تمامی تیمها، اطمینان داریم که همکاری و حمایت مستمر تمامی باشگاههای شرکتکننده به برگزاری روان و موفق این رقابتها کمک خواهد کرد.
همچنین یادآور میشویم که دو تیم برتر فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ سوپر لیگ غرب آسیا فیبا (FIBA WASL) جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ (BCL Asia ۲۰۲۶) را که در ادامه سال جاری برگزار خواهد شد، کسب خواهند کرد.
