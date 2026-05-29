۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

واژگونی تریلر حامل بنزین در جاده پالایشگاه اصفهان؛ حادثه تحت کنترل است

اصفهان- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از واژگونی یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در محور جاده پالایشگاه اصفهان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی در محل حاضر هستند و شرایط تحت کنترل است.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در محور جاده پالایشگاه اصفهان واژگون شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی اصفهان به همراه عوامل ایمنی و آتش‌نشانی پالایشگاه در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات ایمن‌سازی و کنترل شرایط را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان ادامه داد: بر اساس گزارش اولیه، این حادثه تاکنون منجر به حریق نشده و شرایط موجود تحت کنترل کامل نیروهای امدادی و عملیاتی قرار دارد.

دهقانی تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات ایمن‌سازی محل، جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی و بررسی وضعیت تریلر در حال انجام است و اطلاعات و اخبار تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

