واژگونی تریلر حامل بنزین در جاده پالایشگاه اصفهان؛ حادثه تحت کنترل است

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی پیش یک دستگاه تریلر حامل سوخت بنزین در محور جاده پالایشگاه اصفهان واژگون شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی اصفهان به همراه عوامل ایمنی و آتشنشانی پالایشگاه در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات ایمنسازی و کنترل شرایط را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان ادامه داد: بر اساس گزارش اولیه، این حادثه تاکنون منجر به حریق نشده و شرایط موجود تحت کنترل کامل نیروهای امدادی و عملیاتی قرار دارد.
دهقانی تصریح کرد: هماکنون عملیات ایمنسازی محل، جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی و بررسی وضعیت تریلر در حال انجام است و اطلاعات و اخبار تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما