ریزش ساختمان در خیابان تبریز قزوین یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ریزش ساختمانی در حال تخریب در خیابان تبریز قزوین محدوده حمام بلور، یک کارگر ساختمانی مصدوم شد.
بر اساس این گزارش، ساعت ۱۸ روز جمعه هشتم خردادماه و در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی قزوین، مبنی بر ریزش یک ساختمان در حال تخریب، ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی نیروهای عملیاتی ایستگاههای یک و سه را به محل حادثه اعزام کرد.
در این حادثه، کارگران در حال تخریب دیوار یک منزل قدیمی بودند که بخشی از ساختمان بهصورت ناگهانی ریزش کرده و یک کارگر دچار مصدومیت شد.
آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات ایمنسازی را انجام داده و فرد مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به مرکز درمانی منتقل شد.
