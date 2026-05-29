رژیم صهیونیستی پیشنهاد عقب نشینی از لبنان را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از منبعی که وی را آگاه خواند، گزارش داد، هیئت اسرائیلی در مذاکرات وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) پیشنهاد بیروت برای خروج ارتش تل آویو از لبنان را رد کرده است.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، هیئت رژیم صهیونیستی مدعی شده است که تا زمانی که تهدیدی در لبنان وجود داشته باشد، ارتش تل آویو از آن خارج نخواهد شد.

این تحولات درحالی رخ می دهد که ساعتی پیش رئیس مجلس لبنان هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی را رد کرده بود.

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی مخالفت مجدد خود با مذاکره مستقیم و گفت وگوهای امنیتی با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد و گفت: من چون گذشته مخالف مذاکره مستقیم هستم، چرا که ما با دست خالی در این مذاکرات شرکت می‌کنیم.