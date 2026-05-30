احیای پارک جنگلی دیواندره با ظرفیت احکام جایگزین حبس

تیمور رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ «احکام سبز» و بهرهگیری از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، ۸ نفر از محکومان قضایی شهرستان در عملیات احیای پارک جنگلی «جنگلبان» روستای برکه مشارکت کردند.
وی افزود: این برنامه با نظارت مستقیم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اجرا شد و طی آن محکومان با حفر ۳۸۰ چاله و ایجاد تشتک برای نهالها، در بهسازی و توسعه فضای سبز این پارک جنگلی نقشآفرینی کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و این اداره عنوان کرد: اجرای چنین برنامههایی نمونهای موفق از تبدیل ظرفیتهای قانونی به فرصتی عملی برای حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی است.
رضایی تصریح کرد: رویکرد احکام سبز علاوه بر کمک به صیانت از انفال و عرصههای طبیعی، موجب تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دیواندره از همراهی و حمایت دستگاه قضایی شهرستان در صدور و اجرای احکام سبز قدردانی کرد و ادامه داد: توسعه این همکاریها میتواند نقش مؤثری در حفظ و احیای منابع طبیعی و ترویج مشارکتهای اجتماعی در این حوزه داشته باشد.
