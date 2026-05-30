هاکی روی یخ وارد مهمترین فصل تاریخی خود شده؛ حضور در ۵ رویداد جهانی

کاوه صدقی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت یک دستاورد تاریخی برای این رشته خبر داد و گفت: ایران برای نخستین بار موفق شده مجوز حضور در هر پنج رویداد رسمی قهرمانی جهان فدراسیون بینالمللی هاکی روی یخ (IIHF) را به دست آورد؛ اتفاقی که نهتنها در تاریخ هاکی روی یخ ایران بیسابقه است، بلکه ایران را به نخستین کشور خاورمیانه تبدیل میکند که به طور همزمان در تمامی مسابقات جهانی مردان، زنان، زیر ۲۰ سال مردان، زیر ۱۸ سال مردان و زیر ۱۸ سال زنان نماینده خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: این اتفاق صرفاً به معنای تشکیل پنج تیم ملی نیست. برای حضور در تمامی رویدادهای رسمی فدراسیون جهانی، هر کشور باید استانداردهای مشخصی را در قالب «حداقل مشارکت» یا Minimum Participation Standards رعایت کند؛ استانداردهایی که نشان میدهد یک کشور از ساختار واقعی، فعال و پایدار در هاکی روی یخ برخوردار است.
صدقی ادامه داد: توسعه بازیکنان در ردههای مختلف سنی، فعالیت مستمر تیمهای ملی مردان و زنان، اجرای برنامههای استعدادیابی، توسعه هاکی دختران، آموزش مربیان، تربیت داوران، برنامه تخصصی دروازهبانی، برگزاری مسابقات و لیگهای داخلی، تدوین برنامه توسعه ملی و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای حضور بینالمللی، از جمله مهمترین الزاماتی است که باید برای رسیدن به این جایگاه رعایت شود.
رئیس انجمن هاکی روی یخ ایران با بیان اینکه بسیاری از کشورهای باسابقه در این رشته هنوز نتوانستهاند در هر پنج رویداد رسمی جهانی نماینده داشته باشند، گفت: ارزش این موفقیت زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم برخی کشورها با دههها سابقه در هاکی روی یخ، هنوز به چنین جایگاهی نرسیدهاند. اما ایران توانسته طی حدود پنج سال، این مسیر را طی کند و در جمع معدود کشورهایی قرار بگیرد که در تمامی ردههای رسمی جهانی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل یک تلاش جمعی است؛ از بازیکنان و مربیان گرفته تا داوران، مدیران، خانوادههای ورزشکاران و همه کسانی که در سالهای اخیر برای توسعه هاکی روی یخ ایران زحمت کشیدهاند. این دستاورد متعلق به یک فرد یا یک مجموعه خاص نیست، بلکه نتیجه یک حرکت ملی در مسیر توسعه این رشته است.
صدقی در ادامه با اشاره به تقویم مسابقات سال ۲۰۲۷ گفت: بدون تردید، سال ۲۰۲۷ پرکارترین سال تاریخ هاکی روی یخ ایران خواهد بود، چرا که برای نخستین بار در هر پنج مسابقه جهانی رسمی IIHF حضور خواهیم داشت.
وی درباره برنامه رقابتهای پیشرو توضیح داد: تیم ملی مردان ایران در مسابقات جهانی Division IVB از ۱۹ تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۷ در کوالالامپور مالزی به مصاف تیمهای مالزی، هند و مراکش خواهد رفت. تیم ملی زنان نیز در رقابتهای Division IV با حضور ایران، سنگاپور، هند و بلاروس شرکت میکند که میزبان آن میان هند یا بلاروس تعیین خواهد شد.
رئیس انجمن هاکی روی یخ ایران افزود: تیم ملی زیر ۲۰ سال مردان ایران در مسابقات Division IV از ۱۰ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۷ در تفلیس گرجستان برابر تیمهای ترکمنستان، گرجستان و هند قرار میگیرد. همچنین تیم ملی زیر ۱۸ سال مردان ایران در رقابتهای Division IV از ۲۲ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ در کیپتاون آفریقای جنوبی با تیمهای آفریقای جنوبی، لوکزامبورگ و مغولستان رقابت خواهد کرد.
وی ادامه داد: تیم ملی زیر ۱۸ سال زنان ایران نیز در مسابقات Division III از ۲۵ تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۷ در صوفیه بلغارستان با تیمهای تایلند، بلغارستان و بلاروس روبهرو میشود.
صدقی در پایان تأکید کرد: سال ۲۰۲۷ برای هاکی روی یخ ایران فقط یک سال مسابقه نیست، بلکه سالی است که نشان میدهد توسعه این رشته در کشور از سطح ملی عبور کرده و امروز در تمامی ردههای سنی و در هر دو بخش مردان و زنان به مرحله حضور جهانی رسیده است. امیدواریم این حضور تاریخی، سرآغاز فصل تازهای از افتخارآفرینی و تثبیت جایگاه ایران در هاکی روی یخ جهان باشد.
هاکی روی یخ وارد مهمترین فصل تاریخی خود شده؛ حضور در ۵ رویداد جهانی
رئیس انجمن هاکی روی یخ با تاکید بر این که این رشته وارد مهمترین فصل تاریخی خود شده است گفت: ایران برای نخستین بار در هر پنج رویداد رسمی جهانی IIHF حاضر میشود.
