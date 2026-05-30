به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، سلسله نشست‌های نقد و بررسی دستاوردهای فنی در حوزه سینما به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی با هدف ارزیابی و معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی در حوزه‌هایی چون جلوه‌های ویژه، صدا، تدوین، لابراتوار، پویانمایی و فیلمبرداری در سینمای ایران برگزار می‌شود.

در نشست اول، جلوه‌های ویژه بصری فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، با حضور طراح و مجری جلوه‌های ویژه، عوامل فیلم و کارشناسان فنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست روز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۵ در سالن شماره ۲ سینما فرهنگ برگزار می‌شود.