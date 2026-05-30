به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این نشست، تأمین مالی غیرنقد را یکی از الزامات مهم اقتصاد عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است که اتکا صرف به تسهیلات نقدی، هم هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد و هم منابع را از مسیرهای مولد به سمت بازارهای غیرمولد سوق میدهد؛ در حالیکه تأمین مالی غیرنقد، امکان پایداری بیشتر برای بنگاهها و شفافیت بالاتر در تخصیص منابع را فراهم میکند.
وی با اشاره به رویکرد بانک تجارت در توسعه ابزارهای مالی، افزود: بانک تجارت امروز صرفاً یک بانک تسهیلاتمحور نیست؛ بلکه با رویکردی فعال در حوزه تأمین مالی گسترده، در حال استفاده از ترکیب ابزارهاست؛ از جمله ابزارهای غیرنقد، ظرفیتهای بازار سرمایه، زنجیره تأمین، اوراق، ضمانتنامهها و سایر روشهای نوین مالی که میتوانند نیاز بخش تولید را بهصورت دقیقتر و کمریسکتر پاسخ دهند.
مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: یکی از مزیتهای تأمین مالی غیرنقدی این است که بهجای تزریق مستقیم پول به اقتصاد، منابع را در بسترهای هدفمند و کنترلشده به جریان میاندازد؛ این موضوع هم به کنترل فشارهای تورمی کمک میکند و هم زمینه را برای رشد اشتغال و افزایش تابآوری واحدهای اقتصادی فراهم میسازد.
اخلاقی با تأکید بر اهمیت همکاری شبکه بانکی با بخشهای صنعتی و تولیدی، گفت: برای موفقیت در این مسیر، لازم است بانکها، بنگاهها و نهادهای سیاستگذار در یک چارچوب مشترک حرکت کنند و بانک تجارت در این مسیر همواره با اتکا به تجربه، شبکه گسترده و ظرفیتهای تخصصی خود، تأمین مالی پروژهها و بنگاهها را به شکلی هوشمند، متنوع و متناسب با نیاز هر بخش دنبال میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مهمترین نیاز امروز اقتصاد کشور، تأمین مالی پایدار و غیرمستقیم است؛ آنهم از نوعی که بتواند ضمن حفظ انضباط پولی، منابع را به سمت تولید، اشتغال و رشد واقعی اقتصاد هدایت کند. بانک تجارت در این مسیر، با نگاه توسعهمحور و استفاده از ترکیب ابزارهای مالی، در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود.
نظر شما