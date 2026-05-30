عزم دستگاه قضایی شاهرود برای برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رض پارسا منش صبح شنبه در جلسه ویژه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شهرستان شاهرود با تاکید بر اهمیت استراتژیک اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، پیوند مستقیمی با امنیت غذایی و استقلال میهن اسلامی دارد.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست، تبیین دقیق نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم این حوزه و ایجاد رویهای واحد برای رسیدگی ویژه، سریع و قاطع به پروندههای مالکین یا متصرفین غیرمجاز است.
رئیس دادگستری شهرستان شاهرود تغییر کاربریهای غیرقانونی را یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی شهرستان با همکاری نزدیک ارگانها و نهادهای متولی، نسبت به شناسایی دقیق تغییر کاربریهای غیرمجاز اقدام خواهد کرد.
پارسا منش افزود: برخورد قانونی با متخلفان در این حوزه با دقت، سرعت و قاطعیت انجام میشود تا علاوه بر حفظ معیشت کشاورزان و ارتقای امنیت غذایی، از تضییع حقوق آحاد شهروندان جلوگیری شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل امور اراضی استان سمنان، رئیس جهاد کشاورزی و رئیس اداره امور اراضی شهرستان شاهرود، فرمانده یگان حفاظت و سایر مسئولان حاضر، به ارائه گزارش تفصیلی از اقدامات صورت گرفته و چالشهای موجود در مسیر مقابله با تغییر کاربریها پرداختند و راهکارهای عملیاتی جهت تقویت نظارتها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما