به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید دفاع مقدس «قاسم همتی» با تجلیل از مقام شهدا و خانواده‌های معظم آنان، با قدردانی از فراهم شدن فرصت حضور در محضر خانواده معظم شهدا، اظهارکرد:برای ما افتخار و توفیقی بزرگ بود که در این محضر حضور پیدا کنیم و خداوند به شما سلامتی و طول عمر باعزت عنایت فرماید.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه خانواده‌های شهدا از مهم‌ترین عوامل عزت، برکت و ماندگاری انقلاب اسلامی هستند ،افزود:این انقلاب به برکت وجود شهدا و صبر و ایثار پدران و مادران شهدا پایدار مانده است.

وی با بیان اینکه وجود پدران و مادران شهدا و خانواده‌های معظم شهدا مایه برکت و عزت برای ملت است،تصریح کرد:در حدود ۵۰ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، آنچه باعث سربلندی و استواری این انقلاب شده، وجود پربرکت شهدای عزیز و انسان‌های والایی است که چنین خانواده‌هایی تربیت کرده‌اند.

سردار دامغانی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا اظهار کرد: ما افتخار می‌کنیم که عضو ملتی هستیم که در آن انسان‌های شایسته پرورش می‌یابند و خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه پدر، مادر و همسر شهدا، با صبر و ایثار خود، صحنه‌های زیبایی از جهاد و فداکاری را رقم زده‌اند.

وی افزود:هرچه بیشتر درباره زندگی و خانواده این شهدا می‌خوانیم و می‌شنویم، بهتر درمی‌یابیم که آنان شایسته مقام شهادت بوده‌اند و طوری زندگی کرده‌اند که به این مقام والا رسیده‌اند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به ضرورت دعا برای مسئولان و مردم برای حرکت در مسیر شهدا ،تصریح کرد: امیدواریم همه ما و این جمع همواره مشمول دعای خانواده شهدا باشیم و در مسیر شهدا گام برداریم تا نه در برابر امام زمان(عج) ، رهبر شهید و نه در برابر مردم و شهدا، شرمنده نباشیم و بتوانیم به وظیفه خود به‌درستی عمل کنیم که این مهم، جز با دعای خیر شما برای ما میسر نخواهد بود.

«قاسم همتی» هشتم آبان ۱۳۴۳، در لیسار شهرستان تالش به دنیا آمد. پدرش «عزیز» کشاورز بود و مادرش «عالیه» نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.

این شهید والامقام به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سرانجام در پنجم خرداد ۱۳۶۴، در ایلام توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش راکت به شهادت رسید. مزار وی در روستای «سوست» شهرستان زادگاهش واقع است.