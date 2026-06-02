  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴

نود و چهارمین حضور پرشور مرزداران آستارایی در میدان

نود و چهارمین حضور پرشور مرزداران آستارایی در میدان

آستارا- مردم شهرستان مرزی بندر آستارا در نود و چهارمین شب اقتدار و ایستادگی پرشور به خیابان ها آمدند.

دریافت 18 MB
کد مطلب 6848641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها