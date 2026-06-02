https://mehrnews.com/x3cdrc ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6848641 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ نود و چهارمین حضور پرشور مرزداران آستارایی در میدان آستارا- مردم شهرستان مرزی بندر آستارا در نود و چهارمین شب اقتدار و ایستادگی پرشور به خیابان ها آمدند. دریافت 18 MB کد مطلب 6848641 کپی شد مطالب مرتبط برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار» در تجمع شبانه رشت گوشه ای از حضور حماسه ساز مردم رشت در میدان روایت استمرار؛ حضور شبانه مردم کلاله در میدان به موج نود و چهارم رسید سردار دامغانی: خانوادههای شهدا با ایثار انقلاب را ماندگار کردهاند موج نود و چهارم؛ شبهای همدلی مردم آزادشهر همچنان ادامه دارد مردم رامیان پای کار ماندند؛ تداوم تجمعات شبانه در موج نود و چهارم پیوند عشق و حماسه زوجهای گرگانی در موج ۹۴ برچسبها آستارا تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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