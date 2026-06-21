به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر یکشنبه در همایش روز ملی قشر بسیج، با اشاره به ایام حساس کنونی، اظهار کرد: در طی یک سال ایران با عبور از دو جنگ و یک فتنه شبه‌کودتا، نشان داد که در برابر هیچ توجیهی فرو نمیریزد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با یادآوری ویژگی‌های والای شهید صادق زرین، وی را نمونه‌ای از وقف تمام عمر در راه نظام و انقلاب دانست و افزود: وی ثانیه‌ای را به بطالت نگذراند؛ از مانوس بودن به قرآن گرفته تا برگزاری یادواره شهدا، زندگی ایشان با روحیه بسیجی و معنوی گره خورده بود.

وی گفت: با این همه ویژگی غم خانواده، تنها غم از دست دادن یک فرزند نبود، بلکه عزای ایشان، عزای رهبری بود که خود وقف امت گشت

استیصال ابرقدرت‌ها و شکست ائتلاف جهانی

سردار دامغانی با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر قدرت واقعی ایران تصریح کرد: در نگاه هیچ تحلیل‌گری تصور نمی‌شد که ائتلاف مجهزترین ارتش‌های جهان و ابرقدرت‌های دنیا، در برابر ملت ایران به استیصال برخورد کنند. اما حقیقت این است که این ابرقدرت‌ها با تمام تجهیزات خود، در برابر قدرت واقعی ایران شکست خوردند و اکنون خود از این شکست سخن می‌گویند.

وی با بیان اینکه جهان اکنون قدرت واقعی ایران را باور کرده است، اظهار کرد: تضعیف شدید آمریکا و از هم گسیختگی پیوندهای بین‌المللی آن نتیجه مستقیم ایستادگی در این جنگ‌ها است.

اقتدار در سیاست خارجی و مدیریت هوشمندانه

فرمانده سپاه قدس با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تنش در تنگه هرمز، افزود: رژیم صهیونیستی هیچ مقیدی نمی‌شناسد، اما اقتدار ایران در متن تفاهم‌نامه‌ها و عدم تحقق طرح‌های تروریستی آن‌ها مشهود است.

وی گفت: دشمن با اعزام ناوهای هواپیما و تفنگداران دریایی در تلاش برای تصرف سواحل بود، اما با جرئت اقدام مواجه نشد؛ چرا که مدیریت هوشمندانه و بیانیه‌های کوتاه اما مقتدرانه حضرت آقا، مسیر را برای دشمن بسته است.

سردار دامغانی با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیانیه‌های رهبری در رد نظریات تحریف‌گرانه، افزود: بیانیه ایشان نه تنها نظریاتی را که سعی در تبدیل جایگاه ولایتی به یک جایگاه تشریفاتی داشتند رد کرد، بلکه به مسئولان پیام داد که مردم ناظر هستند و ما نیز ناظر بر آنچه رقم می‌خورد.

وی با تاکید بر تداوم حاکمیت و اقتدار نظام، از نقش مجلس خبرگان در حفظ تداوم رهبری پس از شهادت رهبر عزیز قدردانی کرد و گفت: ما با مدیریت رهبر شهید به یک «بعث مردمی»رسیدیم؛ یعنی پیوند میان خون پاک رهبری و برانگیختگی ملت.

فرمانده سپاه قدس گیلان «بعث مردمی» را پشتوانه رهبری جدید دانست و افزود: امروز رهبر معظم انقلاب با پشتوانه این بعث مردمی و با همان شجاعت و قاطعیت، کشور را اداره می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه قدرت اصلی ایران در «برانگیختگی مردم» و «وحدت»نهفته است، تصریح کرد: بعثت مردم و وحدت تولید قدرت و عزت می کند و آمریکا و رژیم صهیونیستی را تا سرحد افسردگی و ناامیدی پیش خواهد برد، از این سو دشمن در تلاش است تا این قدرت را خدشه‌دار کند.