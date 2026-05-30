کشف ۱۵ تن مس احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موحدنیا اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مردمی، گشت بازرسی برخورد با احتکار دادستانی یزد موفق به شناسایی و کشف انباری حاوی ۱۵ تن مس احتکار شده شد.

وی گفت: در این بازرسی که مأموران پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز حضور داشتند، مس‌های کشف شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد. با دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، کالای مکشوفه توقیف و انبار مذکور پلمب شد.

معان دادستان یزد تصریح کرد: با تشکیل پرونده قضایی، متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

موحدنیا با تأکید بر عزم جدی دادستانی استان برای مقابله با احتکار، هشدار داد: هرگونه دپوی کالا در انبارها بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، احتکار محسوب شده و به طور قاطع با آن برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه احتکار، مراتب را به شماره تلفن اطلاع دهند.