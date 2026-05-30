  1. استانها
  2. یزد
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

کشف ۱۵ تن مس احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در یزد

کشف ۱۵ تن مس احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در یزد

یزد- معاون دادستان مرکز استان یزد از کشف انباری حاوی ۱۵ تن مس احتکار شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در بازرسی گشت برخورد با احتکار این محموله توقیف و انبار مربوطه پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موحدنیا اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مردمی، گشت بازرسی برخورد با احتکار دادستانی یزد موفق به شناسایی و کشف انباری حاوی ۱۵ تن مس احتکار شده شد.

وی گفت: در این بازرسی که مأموران پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز حضور داشتند، مس‌های کشف شده به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد. با دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، کالای مکشوفه توقیف و انبار مذکور پلمب شد.

معان دادستان یزد تصریح کرد: با تشکیل پرونده قضایی، متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

موحدنیا با تأکید بر عزم جدی دادستانی استان برای مقابله با احتکار، هشدار داد: هرگونه دپوی کالا در انبارها بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، احتکار محسوب شده و به طور قاطع با آن برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه احتکار، مراتب را به شماره تلفن اطلاع دهند.

کد مطلب 6844749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها