کشف ۲۵ تن برنج احتکارشده در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در راستای مقابله با اخلالگران اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری حجم قابل توجهی برنج خارجی در انبار یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی با مقام قضایی، مأموران پلیس به همراه نماینده جهاد کشاورزی به محل مورد نظر در شهرک صنعتی لیا اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: در بازرسی از این انبار، ۲۵ تن برنج خارجی احتکارشده کشف شد که ارزش تقریبی آن توسط کارشناسان ۶۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

طرهانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی خاطرنشان کرد: هدف محتکران از دپوی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، کسب سود نامشروع و ایجاد اخلال در بازار است که این اقدامات علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز تضییع می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.