به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: راستای مقابله با احتکار کالا؛ ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی به وجود یک انبار احتکار در حاشیه شهر پی بردند.

وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز و هماهنگی قضائی از انبار مورد نظر بازدید و ۷۳۱ تن آهن آلات احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزر گفت: کارشناسان ارزش این محموله احتکار شده را ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

نگهبان گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه یک متهم تحویل سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد شد.