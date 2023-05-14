یک محکوم به اعدام در خوشاب از قصاص نفس نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی اظهار کرد: در راستای سیاستهای دستگاه قضائی در زمینه ایجاد صلح و سازش و توسعه حل اختلاف، با تلاش مسؤولان و کارکنان دادگستری خوشاب یک فقره پرونده قتل عمد، منجر به صلح و سازش شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در پی صدور حکم قصاص نفس یک زندانی، مسئولان و کارکنان حوزه قضائی خوشاب تلاشهای بی وقفهای را برای دریافت رضایت اولیای دم آغاز کردند.
وی اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات صلح و سازش، در ایام پایانی ماه رمضان و فرارسیدن عید فطر، این تلاشها نتیجه داد و اولیای دم مقتول به گذشت رضایت دادند.
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