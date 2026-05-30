به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی سردار یدالله جوانی در جمع پاسداران استان خراسان شمالی با بیان اینکه پاسداران به اقتضای رسالت خود باید حق جهاد تبیین را ادا کنند، اظهار کرد: هدف امروز دشمن، ایجاد تنش و برهم زدن اتحاد مقدس در جامعه است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اخیر میان ایران و آمریکا تصریح کرد: این جنگ اجتناب‌ناپذیر بود و ما در وقوع آن غافلگیر نشدیم. همواره برای این رویارویی آماده می‌شدیم و گواه آن، ساخت «ایران قوی» در طول سال‌های اخیر به رهبری امامین انقلاب است.

وی با یادآوری برکات جنگ تحمیلی هشت ساله افزود: جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز همان برکات را برای جامعه اسلامی ایران به همراه داشته است. ایران نه تنها در دفاع پیروز شد، بلکه از دل این جنگ، یک قدرت جهانی ظهور کرده است.

سردار جوانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اعمال و تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز توسط ایران، سلاحی بالاتر از تسلیحات اتمی است که ایران را قادر می‌سازد متجاوزان را تنبیه کند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وحدت ملی را عامل پیروزی در این عرصه دانست و شرط بقای این وحدت را «فهم مشترک جامعه از منویات ولایت فقیه» عنوان کرد.

وی با تشریح طراحی دشمن در جنگ اخیر گفت: دشمن بر سه محور تهاجم سنگین نظامی، حرکت عناصر خودفروخته داخلی و تحرکات در مناطق مرزی تمرکز کرده بود، اما بعثت مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، معادله جنگ را تغییر داد.

سردار جوانی ادامه داد: مردم با حضور منسجم خود کار بزرگی انجام دادند و این حضور باید تا تثبیت این پیروزی عظیم ادامه یابد.

وی در پایان بیان کرد: مذاکرات امروز ایران با آمریکایی‌ها از موضع قدرت و با تعیین شروط و تحمیل آن به طرف مقابل شکل گرفته است.