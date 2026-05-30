۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

احمدی: بیش از ۱۳ میلیون ساختمان در کشور پلاک ندارد

مشهد- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از یک میلیون معبر بدون نام و بیش از ۱۳ میلیون ساختمان بدون پلاک در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی روز شنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای پروژه ملی «جی‌نف» اظهار کرد: این موضوع اهمیت اجرای طرح جی نف را دوچندان می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: اجرای طرح جی‌نف پیشرفت خوبی داشته و دستگاه‌های اجرایی مختلف پای کار هستند؛ رئیس‌جمهور پیشرفت این طرح را پیگیری می‌کند در همین راستا ۲ کتابچه در حوزه پیاده‌سازی و پایداری پروژه تهیه شده و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز نقش کلیدی در اجرای آن دارند.

وی گفت: یکی از موانع جدی اجرای این طرح در سال گذشته عدم همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که امروز وفاق خوبی ایجاد شده، تفاهم‌نامه مربوطه به امضا رسیده و این مشکل برطرف شده است.

