مظفری: قدم های خوبی برای ورزش خراسان رضوی برداشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری ضمن تاکید بر اتحاد و همدلی در استان اظهار کرد: شهر مشهد به تنهایی از ۲۵ استان کشور جمعیت بیشتری دارد. ما از روز اول بخش زیادی از وقت خود را بر روی ورزش استان گذاشتیم. گرچه در سال گذشته حوادث تلخی از جمله جنگ و حوادث دی‌ماه اتفاق افتاد، اما اراده ما این بود که بتوانیم اقدامی اساسی و ماندگار برای ورزش استان انجام بدهیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: زیرساخت‌های خیلی خوبی در استان خراسان رضوی وجود دارد. ما در مسیر بسیار خوبی قرار داریم و همچنان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، نیاز به یک تحول اساسی داریم. خوشبختانه الان فضای عمومی و حاکمیتی استان و قوای مختلف به خوبی در کنار هم قرار گرفته‌اند و همدل و همراه هستند. شاید در گذشته اختلاف‌نظرات و حواشی وجود داشته، اما اکنون همه ارکان مدیریتی استان، آماده‌اند تا یک جهش در حوزه فوتبال و ورزش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قدم‌های خوبی برای ورزش در استان برداشته شده، اما همچنان باید کارهای زیادی انجام شود، گفت: از پیشکوستان و بزرگان ورزش استان خواهش میکنم که کنار هم بایستند و یکدیگر را تقویت کنند. ظرفیت، امکانات منابع خوبی در استان وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

مظفری افزود: جا دارد از اعضای شورای شهر، شهردار و مجموعه شهرداری تشکر کنم. زیرساخت‌ها، فضاها و امکانات بسیار خوبی در استان وجود دارد. این موضوع بسیار ناراحت‌کننده‌ است که تیم «بازرگانی دائم‌پناه» تنها تیم در شرق کشور است که در لیگ برتر فوتسال حضور پیدا کرده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم با وجود فضای خوب عمومی در استان، بتوانیم قدم‌های موثری برای ورزش خراسان رضوی برداریم و این بستری که فراهم شده، به سرانجام خوبی برسد.