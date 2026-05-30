به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در نشست مشترک با نورمحمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان ایران و افغانستان اظهار کرد: به دلیل مشترکات فرهنگی، بستر بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. کشورهای منطقه به‌ویژه افغانستان همواره شریکان اقتصادی خوبی برای ما بوده‌اند و باید این ظرفیت‌ها بیش از پیش تقویت شود.

استاندار خراسان رضوی یکی از اولویت‌های مهم همکاری میان دو کشور را توسعه سرمایه‌گذاری دانست و افزود: اگر قرار است اقتصاد دو سوی مرز رشد کند، پیش‌نیاز آن سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران و افغانستان به یکدیگر نیاز دارند و توسعه اقتصادی دو کشور در گرو تعامل و همکاری مشترک است.

وی با تأکید بر اهمیت مرز دوغارون اظهار کرد: هدف ما این است که مرزهای کشور، به ویژه دوغارون، با توجه به جایگاه جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، روان‌ترین مرز کشور باشد. راهبرد ما این است که دوغارون به روان‌ترین و باکیفیت‌ترین مرز کشور تبدیل شود و امکانات و زیرساخت‌های مناسبی برای فعالان اقتصادی و مردم دو طرف مرز فراهم شود.

مظفری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در دو سوی مرز گفت: برای تغییر شرایط موجود، در این سوی مرز منطقه آزاد ایجاد شده و پیشنهاد می‌کنیم در طرف مقابل نیز زمینه ایجاد منطقه آزاد فراهم شود تا امکان سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این مناطق فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در موضوعات اقتصادی، کمیته مشترک تشکیل‌شده میان دو طرف عملکرد مناسبی داشته و چهار کمیته تخصصی به‌صورت فعال و مستمر در حال پیگیری موضوعات مشترک هستند. امیدواریم با ارتقای وضعیت اقتصادی در دو طرف مرز، امنیت نیز بیش از پیش تقویت شود.

وی به موضوع ساماندهی اتباع افغانستانی اشاره کرد و اظهار کرد: در استان خراسان رضوی علاقه‌مند هستیم که موضوع حضور اتباع را به شکلی اصولی و سازمان‌یافته مدیریت کنیم تا در آینده شاهد تفکیک اتباع به مجاز و غیرمجاز نباشیم.

مظفری ادامه داد: راهبرد ما این است که وضعیت هر فردی که وارد استان می‌شود مشخص باشد؛ اینکه با هدف گردشگری، درمانی، کاری یا سایر اهداف وارد کشور شده است. یکی از موضوعات پیچیده در این حوزه، مسئله اشتغال است. تلاش ما این است که برای فعالان اقتصادی ویزای کار صادر شود و با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی، این حوزه به شکل مناسبی ساماندهی شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: برای من بسیار مهم است که کرامت، شأن و جایگاه شهروندان افغانستان حفظ شود و مورد تکریم قرار گیرد. همچنین باید رفت‌وآمدهای غیررسمی از بین برود و همه امور در قالب سازوکارهای قانونی و شفاف انجام شود.

مظفری افزود: امیدواریم بتوانیم از خراسان رضوی الگویی برای ساماندهی حضور اتباع افغانستانی ارائه کنیم تا ورود و خروج، اشتغال، درآمد و سایر موضوعات مرتبط به صورت شفاف و مشخص مدیریت شود و دیگر تعابیری مانند «مهاجر غیرمجاز» موضوعیت نداشته باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به همکاری‌های امنیتی میان دو کشور گفت: با همکاری خوب افغانستان با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نقشه دشمنان برای استفاده از گروهک‌هایی که قصد داشتند از مسیر شرق وارد کشور شوند و ناامنی ایجاد کنند، به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود. کشورهای دیگر همیشه با شعارهای زیبا و فریبنده وارد می‌شوند اما در نهایت ناامنی و مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند که نمونه آن را در افغانستان دیده‌ایم؛ در ایران نیز سعی داشتند از این طریق امنیت کشور را خدشه‌دار کنند که با هوشیاری مردم جلوی آن گرفته شد.

مظفری با اشاره به اقدامات افغانستان در مبارزه با مواد مخدر گفت: خوشحالیم که دولت افغانستان، اقدامات مؤثری در مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد و مواضع دو کشور در این زمینه به یکدیگر نزدیک شده است. باید از این فرصت استفاده کنیم و به سمتی حرکت کنیم که مسئله مواد مخدر به حداقل ممکن و حتی صفر برسد.