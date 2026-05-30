به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری عراق در مشهد اظهار کرد: امیدواریم این دوره، دوره شکوفایی هرچه بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق، به‌ویژه در ارتباط با خراسان رضوی باشد. از مواضع دولت، مراجع و مردم عراق در همراهی با جمهوری اسلامی ایران در شرایط اخیر قدردانی می‌کنیم و اطمینان داریم روابط دوستانه و برادرانه دو کشور استمرار بیشتری خواهد یافت. ایران و عراق در دوره‌های مختلف تاریخی سختی‌ها و چالش‌های متعددی را پشت سر گذاشته‌اند، اما همواره در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و امیدواریم این روابط روزبه‌روز گسترش پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: عراق یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران است و حجم مراودات اقتصادی میان دو کشور در سطح قابل توجهی قرار دارد. مشهد نیز مقصد بخش زیادی از زائران و گردشگران عراقی است و خوشبختانه پروازهای مستقیم و متعددی میان شهرهای عراق و مشهد برقرار است که زمینه توسعه ارتباطات را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: برای توسعه روابط میان خراسان رضوی و استان‌های کربلا و نجف، در اواخر سال گذشته هیأت اقتصادی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به عراق اعزام شد. روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت کاملاً قابل توسعه است و ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌ها وجود دارد.

مظفری گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل زائران عراقی، پیشنهاد مناسبی است و می‌تواند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. لازم است برای رفاه، آسایش و ارائه خدمات بهتر به زائران عراقی، زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم بیش از گذشته فراهم شود تا حضور آنان در مشهد با رضایت بیشتری همراه باشد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه سلامت و گردشگری سلامت، امکانات بسیار خوبی در خراسان رضوی وجود دارد و تعداد زیادی از زائران و گردشگران عراقی نیازهای درمانی خود را از طریق مراجعه به مراکز درمانی استان برطرف می‌کنند. پیشنهاد ایجاد نمایندگی یا مراکز درمانی ایرانی در عراق نیز پیشنهاد مناسبی است و ما برای اجرای چنین مدلی در عراق علاقه‌مند به همکاری هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای استان اظهار کرد: برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای آسیای میانه، خراسان رضوی می‌تواند پل ارتباطی بسیار مناسبی باشد. امکانات لجستیکی و ترانزیتی خوبی در منطقه وجود دارد و در منطقه آزاد سرخس و مرز لطف‌آباد نیز ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه مراودات تجاری میان عراق و کشورهای آسیای میانه فراهم است.

مظفری افزود: سرمایه‌گذاری‌های مشترک دوجانبه و سه‌جانبه در این مناطق قابل تعریف است و می‌توان از ظرفیت مرزها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی استفاده کرد. طبیعتاً انتظار و توقع ما این است که از سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق حمایت شود و در مقابل نیز از سرمایه‌گذاران عراقی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران، به‌ویژه در خراسان رضوی، استقبال می‌کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: حتی در مرزهای شرقی کشور و در منطقه آزاد دوغارون نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران عراقی وجود دارد. بخش قابل توجهی از نیازهای سوختی افغانستان از طریق ترانزیت کالا از عراق و عبور از خاک ایران تأمین می‌شود و برای ارتقای کیفیت محصولات، فرآوری و تسهیل صادرات نیز امکان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی مرزی توسط عراق وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: حضور تعداد قابل توجهی از دانشجویان عراقی در خراسان رضوی نیز فرصت ارزشمندی برای توسعه روابط دو کشور محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباطات گسترده‌تر علمی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

مظفری با اشاره به موضوع اربعین گفت: در حوزه زائران و مراسم اربعین نیز نیازمند همکاری‌های بیشتری هستیم و باید بسترهای این همکاری‌ها را تقویت کنیم. ستاد اربعین در جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور گسترده زائران در دهه پایانی ماه صفر، به ستاد اربعین و دهه پایانی صفر تغییر نام داده است؛ چرا که بخش عمده‌ای از زائران اربعین پس از بازگشت از عتبات عالیات برای زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر می‌کنند.