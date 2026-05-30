به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری عراق در مشهد اظهار کرد: امیدواریم این دوره، دوره شکوفایی هرچه بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق، بهویژه در ارتباط با خراسان رضوی باشد. از مواضع دولت، مراجع و مردم عراق در همراهی با جمهوری اسلامی ایران در شرایط اخیر قدردانی میکنیم و اطمینان داریم روابط دوستانه و برادرانه دو کشور استمرار بیشتری خواهد یافت. ایران و عراق در دورههای مختلف تاریخی سختیها و چالشهای متعددی را پشت سر گذاشتهاند، اما همواره در کنار یکدیگر ایستادهاند و امیدواریم این روابط روزبهروز گسترش پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی افزود: عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران است و حجم مراودات اقتصادی میان دو کشور در سطح قابل توجهی قرار دارد. مشهد نیز مقصد بخش زیادی از زائران و گردشگران عراقی است و خوشبختانه پروازهای مستقیم و متعددی میان شهرهای عراق و مشهد برقرار است که زمینه توسعه ارتباطات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: برای توسعه روابط میان خراسان رضوی و استانهای کربلا و نجف، در اواخر سال گذشته هیأت اقتصادی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به عراق اعزام شد. روابط دو کشور در حوزههای اقتصادی، گردشگری و بهویژه گردشگری سلامت کاملاً قابل توسعه است و ظرفیتهای فراوانی برای گسترش همکاریها وجود دارد.
مظفری گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل زائران عراقی، پیشنهاد مناسبی است و میتواند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. لازم است برای رفاه، آسایش و ارائه خدمات بهتر به زائران عراقی، زیرساختها و زمینههای لازم بیش از گذشته فراهم شود تا حضور آنان در مشهد با رضایت بیشتری همراه باشد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه سلامت و گردشگری سلامت، امکانات بسیار خوبی در خراسان رضوی وجود دارد و تعداد زیادی از زائران و گردشگران عراقی نیازهای درمانی خود را از طریق مراجعه به مراکز درمانی استان برطرف میکنند. پیشنهاد ایجاد نمایندگی یا مراکز درمانی ایرانی در عراق نیز پیشنهاد مناسبی است و ما برای اجرای چنین مدلی در عراق علاقهمند به همکاری هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای استان اظهار کرد: برای توسعه همکاریها با کشورهای آسیای میانه، خراسان رضوی میتواند پل ارتباطی بسیار مناسبی باشد. امکانات لجستیکی و ترانزیتی خوبی در منطقه وجود دارد و در منطقه آزاد سرخس و مرز لطفآباد نیز ظرفیتهای مناسبی برای توسعه مراودات تجاری میان عراق و کشورهای آسیای میانه فراهم است.
مظفری افزود: سرمایهگذاریهای مشترک دوجانبه و سهجانبه در این مناطق قابل تعریف است و میتوان از ظرفیت مرزها برای توسعه همکاریهای اقتصادی استفاده کرد. طبیعتاً انتظار و توقع ما این است که از سرمایهگذاران ایرانی در عراق حمایت شود و در مقابل نیز از سرمایهگذاران عراقی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران، بهویژه در خراسان رضوی، استقبال میکنیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: حتی در مرزهای شرقی کشور و در منطقه آزاد دوغارون نیز ظرفیتهای بسیار خوبی برای حضور سرمایهگذاران عراقی وجود دارد. بخش قابل توجهی از نیازهای سوختی افغانستان از طریق ترانزیت کالا از عراق و عبور از خاک ایران تأمین میشود و برای ارتقای کیفیت محصولات، فرآوری و تسهیل صادرات نیز امکان سرمایهگذاری در مناطق آزاد اقتصادی مرزی توسط عراق وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: حضور تعداد قابل توجهی از دانشجویان عراقی در خراسان رضوی نیز فرصت ارزشمندی برای توسعه روابط دو کشور محسوب میشود و میتواند زمینهساز ارتباطات گستردهتر علمی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
مظفری با اشاره به موضوع اربعین گفت: در حوزه زائران و مراسم اربعین نیز نیازمند همکاریهای بیشتری هستیم و باید بسترهای این همکاریها را تقویت کنیم. ستاد اربعین در جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور گسترده زائران در دهه پایانی ماه صفر، به ستاد اربعین و دهه پایانی صفر تغییر نام داده است؛ چرا که بخش عمدهای از زائران اربعین پس از بازگشت از عتبات عالیات برای زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر میکنند.
نظر شما