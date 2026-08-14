علیمحمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه ملی نظام آدرسگذاری مکانمحور «جینف» اظهار کرد: تکمیل این طرح زیربنایی، نقش مهمی در هویتبخشی به املاک، تسهیل خدماترسانی و ارتقای حکمرانی هوشمند در شهرها و روستاها دارد.
وی ابراز کرد: این شهرستان از نخستین شهرستانهای استان اصفهان بود که اجرای طرح «جینف» در آن آغاز شد، اما با توجه به شرایط پیشآمده و برخی محدودیتها، روند اجرای پروژه با کندی همراه شد و اکنون لازم است همه دستگاهها برای تکمیل سریع آن همکاری کنند.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح «جینف» در شهرستان تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشها، تاکنون بیش از ۶۷ درصد از ساختمانهای شهری و بیش از ۶۰ درصد از ساختمانهای روستایی ژئوکد شدهاند و نصب پلاکهای هوشمند شهری نیز ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: ژئوکد یا کد مکانی، شناسهای منحصربهفرد برای تعیین موقعیت دقیق هر ساختمان روی نقشه است که با هدف تسهیل و تسریع خدماترسانی، بویژه در حوزههای پستی، امدادی و خدمات شهری در حال اجراست.
یوسفیان با بیان اینکه نصب یک پلاک و کد QR در ظاهر اقدامی ساده است، خاطرنشان کرد: این کار در واقع هویت مکانی خانوارها و املاک را مشخص میکند و زمینه ساماندهی اطلاعات مکانی، افزایش دقت در خدماترسانی و جلوگیری از مشکلات اداری در آینده را فراهم میسازد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در حوزه خدمات عمومی و اداری گفت: با تکمیل نظام نشانیگذاری مکانمحور، خدمات پستی با دقت و سرعت بیشتری انجام میشود و دهیاریها و شهرداریها نیز در صدور پروانههای ساختمانی، مدیریت املاک، ابلاغ قبوض و عوارض و ارائه سایر خدمات، به اطلاعات دقیقتر و بهروزی دسترسی خواهند داشت.
فرماندار آران و بیدگل همچنین با تأکید بر نقش این طرح در خدمات اضطراری افزود: برخورداری هر واحد مسکونی از نشانی دقیق و کد QR، در مواقع ضروری، بهویژه برای دسترسی سریع نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه یا بیمار، بسیار مهم و اثرگذار است.
وی با اشاره به فعال شدن سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: در آینده بسیاری از امور از جمله معاملات و اجاره املاک، نیازمند ثبت و ارائه نشانی دقیق خواهد بود؛ بنابراین تکمیل این پروژه از تحمیل هزینههای اضافی و مراجعات غیرضروری مردم جلوگیری میکند.
یوسفیان در پایان از دهیاریها خواست با اختصاص اعتبار لازم و همکاری نزدیک با اداره پست و عوامل اجرایی، زمینه اتمام هرچه سریعتر این طرح را در روستاها فراهم کنند و گفت: اجرای موفق این پروژه نیازمند همافزایی، احساس مسئولیت و نگاه جهادی همه دستگاههای مرتبط است.
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