به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از تجویز و مصرف بیرویه سرُم و برخی داروهای تزریقی در مراکز درمانی، گفت: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد شکلگیری برخی رویههای نادرست در حوزه درمان هستیم بهگونهای که در برخی کلینیکها، برخی پزشکان عمومی تصور میکنند درآمد حاصل از ویزیت به تنهایی پاسخگوی هزینههای اداره مراکز درمانی نیست و به همین دلیل به سمت تجویز سرُم، آمپولهای تقویتی و برخی داروهای تزریقی حرکت میکنند.
وی افزود: در برخی موارد مشاهده میشود داروهایی مانند سرُم، آمپولهای تقویتی یا ترکیبات مختلف دارویی بدون ضرورت علمی و صرفاً برای ارائه خدمت بیشتر یا دریافت هزینه بالاتر تجویز میشود که این مسئله به مرور به یک فرهنگ غلط در جامعه تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز به جایی رسیدهایم که برخی مردم به محض بروز سرماخوردگی یا ضعف جسمی تصور میکنند باید سرم دریافت کنند یا آمپولهایی مانند بتامتازون تزریق شود تا سریعتر بهبود پیدا کنند؛ در حالی که در بسیاری از این موارد، چنین اقداماتی هیچ توجیه علمی و پزشکی ندارد.
شهریاری تصریح کرد: این مسئله ریشه در ضعف نظارت دارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان نظام پزشکی باید نظارت جدیتری بر عملکرد مراکز درمانی، کلینیکها و نحوه تجویز داروها داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول علمی در درمان بیماران، گفت: هیچکس مخالف انجام اقدامات درمانی ضروری برای بیمار نیست و هر اقدامی که برای سلامت مردم ضرورت داشته باشد باید انجام شود، اما تجویز خدمات درمانی بدون اندیکاسیون مشخص، به نظام سلامت و اعتماد عمومی آسیب میزند.
شهریاری یادآور شد: از مردم و همکاران پزشک میخواهیم درمان را صرفاً بر مبنای اصول علمی دنبال کنند و از ترویج باورهای غلط درباره اثربخشی سرم و درمانهای تزریقی غیرضروری جلوگیری شود.
