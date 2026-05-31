به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در یکصد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در حل مسائل کشور اظهار کرد: امروز توسعه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به دانش، نوآوری و توان تبدیل علم به ثروت وابسته است و شرکت‌های دانش‌بنیان باید به‌عنوان پیشران اصلی تحول در اقتصاد و اشتغال مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مأموریت‌های اجرایی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، افزود: دولت به تنهایی نمی‌تواند در همه حوزه‌ها به‌صورت اثربخش عمل کند و ماهیت بسیاری از فعالیت‌ها با ساختار سنتی اداری سازگاری کامل ندارد.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری خدمات فناوری اطلاعات تصریح کرد: تعرفه‌ها باید با توجه به شرایط واقعی استان‌ها و توان اقتصادی کسب‌وکارهای محلی تنظیم شود؛ چراکه عدم توجه به این موضوع می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری و توقف اجرای پروژه‌های فناورانه شود.

صادقی همچنین بر لزوم هماهنگی منطقه‌ای در تعیین تعرفه‌ها تأکید کرد و گفت: تعریف ضریب‌های منطقه‌ای و سازوکارهای اجرایی متناسب، می‌تواند ضمن حفظ رقابت، امکان اجرای پایدار پروژه‌ها را در استان‌ها فراهم کند.

وی با بیان اینکه کشور از نظر قوانین حمایتی در حوزه دانش‌بنیان با کمبود مواجه نیست، افزود: مسئله اصلی، اجرای دقیق و مدیریت صحیح قوانین موجود به‌ویژه آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

استاندار زنجان تسهیل فرآیندهای مرتبط با اعتبار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و بدون اعمال سلیقه انجام شود و زمان در این فرآیند نقش کلیدی دارد.

صادقی همچنین بر ایجاد دبیرخانه تخصصی برای پیگیری پرونده‌های اعتبار مالیاتی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید مسیر بهره‌مندی شرکت‌ها از این ظرفیت را به‌صورت شفاف و کاربردی به فعالان اقتصادی معرفی کنند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و شرکت‌های فناور اظهار کرد: صنایع بزرگ استان باید بخشی از پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار کنند تا علاوه بر حل مسائل صنعتی، از ظرفیت‌های حمایتی و مالیاتی نیز بهره‌مند شوند.

استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت حمایت از تولیدات دانش‌بنیان داخلی استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در صورت برخورداری محصولات از کیفیت مناسب، خرید از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان را در اولویت قرار دهند.

صادقی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی، فعال‌سازی میزهای خدمت و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان بهره‌مندی شرکت‌ها از حمایت‌های قانونی افزود: هدف نهایی، تقویت زیست‌بوم نوآوری، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان زنجان است.