مهمونی کیلومتری غدیر از میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربانی صبح یکشنبه در نشست خبری مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان با اشاره به فرارسیدن دهه امامت و ولایت اظهار کرد: امسال نیز به لطف و عنایت اهل بیت(ع) توفیق داریم برای دومین سال متوالی در برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان در خدمت مردم عزیز باشیم.
وی افزود: سال گذشته این مراسم در مسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد و امسال نیز همین مسیر برای برگزاری جشن در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان با بیان اینکه یکی از تفاوتهای امسال با سالهای گذشته، غدیری شدن فضای عمومی شهر است، گفت: امسال از هماکنون میادین، خیابانها و چهارراههای شهر حال و هوای غدیر به خود گرفتهاند و پیشبینی میشود در ایام عید غدیر، فضای شهر بیش از گذشته رنگ و بوی این عید بزرگ را به خود بگیرد.
وی ادامه داد: تفاوت مهم دیگر این است که امسال جشنها و مراسمهای مذهبی بیش از گذشته به سمت محلهمحوری حرکت کردهاند؛ موضوعی که سالها مورد تأکید بوده و اکنون با شکلگیری تجمعات محلی، بستر آن بیش از گذشته فراهم شده است.
ربانی با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری مراسمهای جمعی به گونهای باشد که به برنامههای محلی آسیبی وارد نشود، تصریح کرد: البته برخی برنامههای شاخص و ریشهدار همچون جشنهای دهه ولایت، مراسم زینبیه و دیگر برنامههای مردمی نیز طبق روال سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
وی از آغاز جشنها از امشب خبر داد و گفت: به مدت ۱۰ شب، جشن و سرور اهل بیت(ع) در حرم حضرت زینب(س) زینبیه اصفهان و همچنین موکب مستقر در ضلع جنوبی پل خواجو برقرار خواهد بود.
رئیس ستاد مردمی مهمانی کیلومتری غدیر در اصفهان با بیان اینکه در جشن کیلومتری غدیر امسال کاروانهای شادی نیز حضور پررنگتری دارند، افزود: این کاروانها که نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند، توسط هیئتهای مذهبی در مسیر حرکت خواهند کرد و مردم نیز آنها را همراهی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱۰ موکب در بخشهای پذیرایی، فرهنگی، اجتماعی، مشاوره و میز خدمت در مسیر برپا میشود و از همه مردم به ویژه خانوادهها دعوت میکنیم با حضور در این جشن مردمی، همراه با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای مزین به نام اهل بیت(ع)، در ایجاد حال و هوای متفاوت عید غدیر در شهر سهیم باشند.
ربانی با اشاره به سابقه برگزاری جشنهای غدیر در اصفهان گفت: جشنهای غدیر در این شهر سابقهای طولانی دارد و حتی پیش از آنکه عنوان مهمانی کیلومتری در برخی شهرها مطرح شود، کاروانهای شادی غدیر از سالها قبل در اصفهان فعال بودهاند.
وی با رد برخی نگرانیها نسبت به کمرنگ شدن برنامههای غدیر در شرایط خاص کشور افزود: تجربه سال گذشته نشان داد که برگزاری باشکوه مراسم غدیر میتواند فضای عمومی جامعه را متحول کند. حتی در شرایط دشوار و پس از حوادث تلخ، تأکید بر برگزاری برنامههای غدیر موجب تغییر روحیه عمومی جامعه شد.
رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان با اشاره به اطعام گسترده در این عید بزرگ تصریح کرد: یکی از توصیههای مؤکد در عید غدیر، اطعام غدیر است و در سطح استان اصفهان بیش از یک میلیون پرس غذای گرم توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: در همین مراسم مهمونی کیلومتری نیز بناست حدود ۱۰ هزار پرس غذای گرم در ظهر روز عید غدیر و پس از پایان برنامه میان حاضران توزیع شود.
ربانی تأکید کرد: تمامی این برنامهها و خدمات با مشارکت مردم، خیران و دلدادگان امیرالمؤمنین(ع) تأمین و اجرا میشود و این رویداد کاملاً مردمی است.
وی همچنین از حضور گروههای سرود، استیجهای متعدد، کاروانهای شادی و گروههای ورزشی در مسیر خبر داد و گفت: برنامهریزی شده است تا از میدان شهدا در طول مسیر، بخشهای مختلف فرهنگی و هنری فعال باشند و روزی شاد و خاطرهانگیز برای مردم رقم بخورد.
رئیس ستاد مردمی مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان درباره مسیر برگزاری این مراسم نیز گفت: این ویژهبرنامه از میدان شهدا آغاز میشود و تا گذر فرهنگی چهارباغ ادامه دارد و آخرین استیج نیز در خیابان آمادگاه مستقر خواهد بود.
