بازی رایانه ای سلولهای مغزی در آزمایشگاه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، آنها مدعی هستند فقط اندکی از قابلیت هایی که نورون دارد را نمایش داده اند.

این فرایند در «کورتیکال لبز» انجام شده که فناوری هایی برای مهار عملکرد سیستم های شبکه ای مغز را توسعه می دهد و درباره آنها تحقیق می کند.

هر «رایانه زیستی» حاوی حدود ۲۰۰ هزار سلول مغزی زنده انسان است که از سلول های بنیادین به دست آمده از خون اهدایی ساخته شده اند. این رایانه در بازی ساده «Pong» مهارت یافت. در این بازی رایانشی یک راکت پینگ پونگ بالا و پایین می رود تا توپی را در نمایشگر به این سو و آن سو بفرستد. اما اکنون سلول های مغزی وارد مرحله بالاتری شده اند.

«آلون لوفلر» محقق ارشد «کورتیکال لبز» در این باره می گوید: نخست نورون های آزمایشگاهی در سطح بازیکنی بودند که تا به حال بازی رایانشی انجام نداده است. بازی Doom شامل یک جهان سه بعدی پر آشوب است که در آن کاربر باید محیط اطرافش را بررسی و دشمنانش را از بین ببرد که انجام این کار برای یک گلوله سلول کار ساده ای نیست. سلول ها به کرات به دیوارها برخورد می کردند، به دیوارها شلیک می کردند، می چرخیدند و کارهای مضحک مشابهی انجام می داند. اما در نهایت دشمن را به طور منظم تر و صحیح تر هدف گرفتند.

این تحقیق نوین ثابت می کند نورون ها می توانند خود را با محرک ها در زمان واقعی سازگار کنند و یادگیری هدفمند را انجام دهند.

محققان محیط دیجیتال Doom را به الگوی سیگنال های الکتریکی تبدیل کردند که نورون های روی تراشه قادر به درک آنها بودند. هنگامیکه یک دشمن ظاهر می شد، الکترودهای خاصی نورون ها روی تراشه خاصی به نام CL۱ را تحریک می کردند که سبب ایجاد واکنش می شد.

الگوهای مختلف فعالیت عصبی واکنش های خاصی مانند شلیک اسلحه یا حرکت به سمت چپ و راست را ایجاد می کرد. محققان فعالیت الکتریکی نورون ها را از روی نمایشگر رایانه ای که به CL۱ متصل بود، رصد می کردند و با هزاران نقطه ریز واکنش نشان می دادند.