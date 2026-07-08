تراشه چینی مغز را ۴۷۸ بار سریع تر از تراشه انویدیا نقشه برداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، به گفته آنها چنین دستاوردی تشخیص بیمای های مغزی، رابط های مغز و رایانه و ناوبری در جراحی را بهبود می بخشد.

محققان دانشگاه پکن و آکادمی علوم چین این تراشه ۴۰ نانومتری را ابداع کرده اند که یک شبکه عصبی مصنوعی را در سخت افزار خود یکپارچه کرده است. به گفته آنها تراشه مذکور سطوح چین خورده و پیچیده مغز را در کمتر از نیم ثانیه بازسازی می کند.

پژوهشگران گزارش داده اند تراشه مذکور ۵۰ تا ۴۷۸ بار سریع تر از سیستم هایی است که با واحدهای پردازش گرافیکی A۱۰۰ انویدیا فعالیت می کنند. این مزیت عملکردی به ساختار پردازش در حافظه مربوط است که ذخیره سازی داده و رایانش را در همان بخش حافظه انجام می شود و به این ترتیب تاخیرهای ناشی از انتقال داده بین حافظه ها و واحدهای پردازش جداگانه را کمتر می کند.

آنها به جای آنکه «رانش رسانایی» (conductance drift) را در مموریستورهای تغییر فاز، یک نقص تلقی کنند، از این ویژگی برای انجام محاسبات پویایی عصبی (neural dynamical computations)بهره گرفتندکه امکان پردازش سریع و کم‌مصرف از نظر انرژی را فراهم می‌کند.

محققان این تراشه برای برطرف کردن چالش قدیمی در تصویربرداری مغزی ابداع کردند. در این چالش دستگاه های سخت افزاری برای همگام‌سازی با انبوه داده هایی که برای بازسازی سطح بسیار چین خورده مغز مورد نیاز است، روبرو هستند. پردازش سریع تر سبب می شود مدلسازی پیشرفته مغز در بیمارستان ها کارآمد تر باشد. در این محیط ها پزشکان بیشتر اوقات به سرعت به نتایج نیاز دارند تا از تصمیم ها برای تشخیص و درمان پشتیبانی کنند.

به گفته مولف ارشد تحقیق این تراشه می تواند به طور دقیق کورتکس چین خوره مغز را برای کاربردهای پزشکی بازسازی کند.