به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این گزارش که در نشریه «Proceedings of the National Academy of Sciences» منتشر شده، یک بازی رایانه ای ارزان قیمت را توصیف می کند که بیماران دچار «افسردگی شدید بالینی»(MDD) را در سه دقیقه شناسایی می کند.
بازی مذکور براساس مطالعات نوروبیولوژیکی بنا شده و می توان آن را از راه دور روی یک موبایل انجام داد. دقت تشخیص آن نیز با بهترین تست های موجود که به طور معمول طی چند مراجعه حضوری کلینیکی انجام می شود، برابری می کند.
محققان «NYU Langone Health» رهبری پژوهش را برعهده داشتند. آنها متوجه شدند افرادی که قبلا براساس تست های استاندارد دچار افسردگی بالینی شدید شناسایی شده بودند، ۵۰ درصد زودتر از افراد سالم قابلیت لذت بردن از بازی را از دست می دادند.
«پل گلیمچر» یکی از مولفان ارشد این تحقیق می گوید: بازی رفتاری ما سرنخ هایی از آنچه در مغز بیماران دچار افسردگی رخ می دهد را فراهم می کند. ما امیدواریم این امر در شناسایی دقیق این افراد به ما کمک کند.
طبق نظریه هایی قدیمی، کیفیت لذتبخش بودن یا نبودن موضوعی به انتظارات فرد مربوط است. اگر فرد انتظار هیچ غذایی را نداشته باشد، یک برش پیتزا لذتبخش خواهد بود.
نتایج فعلی این تحقیق استدلال میکنند حداقل در زیرمجموعه بزرگی از بیماران، اختلال افسردگی اساسی شامل اختلال پاتولوژیک در انتظارات فرد که نقطه مرجعی را که در آن فرد تصمیم می گیرد آیا موضوعی لذت بخش است یا خیر، تغییر می دهد. با این تغییر، فعالیتهایی که برای یک فرد سالم تقویتکننده مثبت هستند، به صورت منفی تجربه میشوند. این بازی رفتاری از یک پژوهش کلیدی بهره میبرد که برای نخستین بار فقدان لذت را با قشر کمربندی قدامی یا ناحیهای از مغز که تصور میشود چنین انتظاراتی در آن تنظیم میشود، مرتبط دانست.
پژوهشگران از ۱۲۰ فردی که بازی رایانه ای انجام دادند خواستند برای جمع آوری سیب های بیشتری که از یک درخت دیجیتال می افتد، با یکدیگر رقابت کنند. از این تعداد شرکت کننده ۵۰ نفر دچار اختلال افسردگی شدید و ۷۰ نفر سالم بودند. آنها از چنین فعالیتی استفاده کردند زیرا مدار پاداش جویی به خصوص در زمینه چیزی که مانند غذا به نظر می رسد ، از طریق تکامل در مغز پستانداران ریشه دوانده است.
هنگامیکه یک بازیکن با درختی مواجه میشد، جستجوی غذا در هر دور برداشت سیب کمتری به همراه داشت.پیگیری محققان نشان داد هر بازیکن چه زمانی از یک درخت ناامید می شودو به درخت بعدی میرود. این بازی نقطهای را اندازهگیری میکند که در آن یک شرکتکننده دیگر محصول سیب یک درخت را ارزشمند نمیداند.
افراد سالم، به طور متوسط، تا زمانی که محصول به پنج سیب کاهش یابد، به درخت پایبند میماندند، اما افراد مبتلا به MDD معمولاًخیلی زودتر و قبل از اینکه محصول به ۸ یا ۹ سیب کاهش یابد، بسته به شدت افسردگی آنها( تقریباً ۵۰٪ افزایش در نقطه مرجع تصمیمگیری)درخت را ترک می کردند.
نظر شما