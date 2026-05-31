به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حاجی قاسمی، رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، امروز یکشنبه، از تصویب دومین برنامه راهبردی-عملیاتی پنجساله شهرداری کرج خبر داد و تأکید کرد: این سند بالادستی که چارچوب فعالیتها و بودجههای سنواتی شهرداری را مشخص میکند، بهزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگی متمایز برنامه دوم نسبت به دوره نخست اظهار داشت: در اقدامی هوشمندانه و بر پایه تجارب ناموفق گذشته در استفاده از مشاوران خارج از مجموعه، تدوین این برنامه کاملاً به کارشناسان و متخصصان توانمند خود شهرداری کرج سپرده شد. اتکا به این سرمایه انسانی متخصص، به دلیل اشراف عمیقتر آنها به مسائل و چالشهای واقعی شهر، به افزایش قابلیت اجرایی و عملیاتیتر شدن برنامه منجر شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج این اقدام را نشاندهنده رویکرد برنامهمحور و جدیت شورای ششم در مدیریت شهری دانست و افزود: این برنامه راهبردی-عملیاتی در ۶ حوزه اصلی شامل «کالبدی و شهرسازی»، «محیط زیست و خدمات شهری»، «ایمنی و مدیریت بحران»، «حمل و نقل و ترافیک»، «خدمات مدیریت»، و «اجتماعی و فرهنگی» با رویکردی ترکیبی و منسجم تنظیم شده است.
حاجی قاسمی با بیان اینکه این سند با رعایت اصولی چون واقعگرایی، شفافیت، انعطافپذیری و جامعیت تدوین شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از این برنامه، نظمبخشی به فعالیتها، مواجهه هوشمندانه با چالشهای آتی شهر، تقویت مشارکت مردمی، کارآمدسازی بودجه و در نهایت ترسیم آیندهای روشن برای کلانشهر کرج است.
وی همچنین عملکرد دوره ششم شورا در تصویب بهموقع بودجههای سالانه، متمم و تفریغ بودجه را رویکردی مهم و در راستای انضباط مالی ارزیابی کرد و گفت: انتظار میرود اجرای این برنامه پنجساله، گامی مؤثر و بلند در جهت تحقق اهداف توسعه شهری کرج باشد.
