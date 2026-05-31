صدور بیش از ۸۴ هزار شناسنامه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوکار ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به آخرین وضعیت خدمات هویتی و شاخص‌های جمعیتی در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۴ هزار و ۳۵۸ جلد شناسنامه در استان صادر و به متقاضیان تحویل شده است.

وی افزود: در کنار صدور شناسنامه، روند ارائه خدمات هویتی در حوزه کارت هوشمند ملی نیز ادامه داشته به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۷ هزار و ۸۶۸ ثبت‌نام تکمیل شده است.

به گفته جوکار، در همین مدت ۱۵ هزار و ۹۲۶ کارت هوشمند ملی تحویل شده و ۵ هزار و ۳۹۵ کارت نیز در مرحله آماده تحویل قرار دارد.

ثبت ۱۷ هزار ولادت در سال ۱۴۰۴

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان در ادامه به آمار ولادت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ هزار و ۵۲۵ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۱۰۴ ولادت در مناطق شهری و ۴ هزار و ۴۲۱ ولادت در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

جوکار با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی مادران اظهار کرد: بیشترین سهم ولادت‌ها مربوط به مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله با حدود ۲۹ درصد است.

وی افزود: نسبت جنسی ولادت در استان ۱۰۸.۱ است؛ به این معنا که در مقابل هر ۱۰۰ تولد دختر، حدود ۱۰۸ تولد پسر ثبت شده است.

کاهش ۱۷ درصدی ازدواج در کردستان

مدیرکل ثبت احوال کردستان در بخش دیگری از این گزارش گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۷ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین سن ازدواج در مردان ۲۸.۴۰ سال و در زنان ۲۴.۲۰ سال بوده است.

جوکار همچنین از ثبت ۴ هزار و ۷۸۱ واقعه طلاق در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: میانگین سن طلاق در مردان ۳۸.۳۳ سال و در زنان ۳۳.۸۴ سال ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در پایان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸ هزار و ۴۳۵ واقعه وفات در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.