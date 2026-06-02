کاهش ۶.۴ درصدی ازدواج در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک بختیاری صبح سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان با ارائه گزارشی از وضعیت آمارهای حیاتی استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۸ هزار و ۶۱۵ مورد واقعه ولادت در سطح استان به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع نوزادان متولد شده، ۵۲.۴ درصد پسر و ۴۷.۶ درصد دختر هستند و بر اساس تحلیل داده‌های آماری، شهرستان کبودراهنگ بالاترین نرخ ولادت و شهرستان تویسرکان کمترین میزان نرخ ولادت را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های سنی مادران در استان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی زایمان‌ها در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال ثبت شده و میانگین سن فرزندآوری در مناطق شهری ۳۱ سال و در مناطق روستایی ۲۹ سال برآورد شده که این ارقام حاکی از افزایش تدریجی سن باروری در استان است.

بختیاری همچنین به شاخص‌های دیگر اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۳۷۸ مورد دوقلوزایی در استان به ثبت رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ازدواج و طلاق پرداخت و تصریح کرد: در سال گذشته ۹ هزار و ۶۶۰ مورد واقعه ازدواج در استان ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن، ۶.۴ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان در خصوص آمار طلاق نیز بیان کرد: در همین بازه زمانی، ۳ هزار و ۷۱۰ مورد واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده که این شاخص در مقایسه با سال پیش از آن، با کاهش جزئی ۰.۲ درصدی همراه بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحلیل دقیق و مستمر این آمارها می‌تواند نقشه راهی برای دستگاه‌های متولی در حوزه جوانان و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی استان فراهم آورد.