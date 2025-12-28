صدور بیش از ۷۴ هزار شناسنامه در کردستان طی ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوکار بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان با تبریک یکصد و هفتمین سالروز تأسیس سازمان ثبت احوال، اصحاب رسانه را بازوان آگاهی‌بخشی و نظارت اجتماعی دانست و اظهار کرد: خبرنگاران با رسالت خطیر اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در مطالبه‌گری و شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارند و قدردان تلاش‌های آنان هستیم.

وی با اشاره به نامگذاری سوم دی‌ماه به عنوان روز ثبت احوال افزود: این روز یادآور صدور نخستین شناسنامه ایرانی با نام خانوادگی است و کارکنان ثبت احوال به‌حق مرزبانان هویتی کشور محسوب می‌شوند و «سازمان ثبت احوال امین مردم پاسدار هویت ملی» شعار امسال ثبت احوال است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان با ارائه گزارشی از عملکرد ۹ ماهه سال جاری گفت: در این مدت ۷۴ هزار و ۲۲۱ فقره شناسنامه برای افراد بالای ۱۵ سال در استان صادر شده که بیشترین آن با ۴ هزار و ۳۴۰ جلد مربوط به شهرستان سنندج و کمترین آن با ۲۰۵ مورد مربوط به شهر کرانی در استان بوده است.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال، ۱۴ هزار و ۴۶۳ فقره شناسنامه برای نوزادان صادر و ۱۳ هزار و ۶۱۷ واقعه ولادت ثبت شده است و همچنین ۸ هزار و ۸۷۸ واقعه ازدواج و ۳ هزار و ۷۵۹ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.

جوکار با اشاره به آمار چندقلوزایی در استان بیان کرد: در این مدت ۲۶۲ مورد چندقلوزایی شامل ۲۴۷ مورد دوقلوزایی و ۱۵ مورد سه‌قلوزایی ثبت شده که بیشترین آن مربوط به شهرستان‌های مریوان، سنندج و قروه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارت هوشمند ملی اشاره کرد و گفت: تا پایان آذرماه، یک میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۴۱ نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی بوده‌اند که از این تعداد، ثبت‌نام یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۷ نفر تکمیل شده و تاکنون یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۱۰ کارت صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان با بیان اینکه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کارت هوشمند ملی در دفاتر ثبت احوال استان رسوب شده است، از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک، برای تحویل کارت خود اقدام کنند.

وی افزود: تولید بدنه و تراشه کارت‌ها هزینه‌بر و عمدتاً وارداتی است، اما با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، امید می‌رود روند صدور کارت‌ها تسریع و تأخیرها برطرف شود.

وی همچنین از ثبت ۷۹۵ مورد تغییر نام در استان خبر داد و گفت: تغییر نام تنها با حکم قطعی دادگاه امکان‌پذیر است و ثبت احوال مجری قانون در این زمینه است.

جوکار در ادامه به ثبت ۳۴۲ مورد تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سال ۱۳۹۸ تاکنون اشاره کرد و افزود: بیشترین این ازدواج‌ها با اتباع کشور عراق بوده است.

وی با اشاره به آمار نام‌های پرکاربرد در استان گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، نام «محمد» با فراوانی ۳ هزار و ۷۱۷ نفر در میان آقایان و نام «آنیا» با ۶۰ نفر در میان بانوان بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه امسال، نام‌های محمد، شاهان، ایران، آیهان و یارا در میان پسران و نام‌های مالی، ماهدین، نورا، آنیا و دلیا در میان دختران بیشترین فراوانی را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال کردستان در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال بوده که حدود ۲۹ درصد کل ولادت‌ها را شامل می‌شود و نسبت جنسی ولادت‌ها در استان به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۸ پسر بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۳۴۲ مورد شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی تاکنون صادر شده است

وی اضافه کرد: ۶۶ سال و نیم میانگین سن مردان فوت شده و میانگین سن زنان فوت شده ۷۱ سال است.

جوکار میزان ولادت در کردستان طی سال قبل را ۱۴ هزار ۶۱۵ مورد و این رقم را در سال‌جاری ۱۳ هزار و ۶۱۷ مورد دانست و گفت: میزان فوتی‌ها در سال قبل ۶۰۳۹ و امسال ۶۴۲۲ نفر بوده است.

مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: سال قبل میزان ازدواج در کردستان ۹۷۷۳ مورد بوده که امسال این رقم به ۸۸۷۸ مورد رسیده و میزان طلاق نیز در سال گذشته ۴۵۶۳ نفر و امسال ۳۷۵۹ نفر بوده که ۱۷ درصد کاهش داشته است.