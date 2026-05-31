به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کریمی‌راد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار اولیه تولید آبزیان آب شیرین کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: هرچند هنوز آمار نهایی جمع‌بندی نشده، اما بر اساس داده‌های اولیه از استان‌ها، تولید آبزیان آب شیرین ایران حدود ۶۷۶ هزار تن بوده است.

وی افزود: این مقدار از سرجمع تقریباً ۷۴۰ هزار تنی آبزی‌پروری کشور به دست آمده است.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین تصریح کرد: از این ۶۷۶ هزار تن، سهم ماهیان سردابی و قزل‌آلا ۲۷۰ هزار تن است که از این میزان، ۳۹ هزار تن مربوط به استان چهارمحال و بختیاری می‌شود.

کریمی‌راد تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و اقلیم کشور، دیگر توسعه افقی در آبزی‌پروری نخواهیم داشت و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تاب‌آوری و پایداری تولید مزارع کمک کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا، توسعه مکانیزاسیون، استفاده از پنل‌های خورشیدی و نانوحباب‌سازها با توجه به ناترازی انرژی و شرایط اقلیمی حاکم بر کشور، به‌ویژه در استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی‌راد با اشاره به الزامات تضمین تولید، خاطرنشان کرد: برای استمرار تولید باید تأمین آب، انرژی، سوخت و برق، همچنین نهاده‌هایی مانند خوراک آبزیان، صدور و تمدید مجوزها، حفظ سلامت و کیفیت تولید، حکمرانی واحد در آبزی‌پروری، مدیریت بازار و تقویت تشکل‌های منطقه‌ای، استانی و ملی تضمین شود.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران عنوان داشت: الگوی کشت آبزی‌پروری مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است.

کرمی‌راد یادآور شد: این استان قطب قزل‌آلای رنگین‌کمان کشور است و رتبه یک را دارد، ما باید با حفظ شرایط موجود، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش مکانیزاسیون و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان هوشمند استان، به سمت برندسازی «ماهی قزل‌آلای چهارمحال» حرکت کنیم و افزایش تولید را در همین شرایط موجود برنامه‌ریزی نماییم.