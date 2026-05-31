۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

توسعه افقی آبزی‌پروری متوقف شد

شهرکرد-مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و اقلیم کشور، دیگر توسعه افقی در آبزی‌پروری نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کریمی‌راد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار اولیه تولید آبزیان آب شیرین کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: هرچند هنوز آمار نهایی جمع‌بندی نشده، اما بر اساس داده‌های اولیه از استان‌ها، تولید آبزیان آب شیرین ایران حدود ۶۷۶ هزار تن بوده است.

وی افزود: این مقدار از سرجمع تقریباً ۷۴۰ هزار تنی آبزی‌پروری کشور به دست آمده است.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین تصریح کرد: از این ۶۷۶ هزار تن، سهم ماهیان سردابی و قزل‌آلا ۲۷۰ هزار تن است که از این میزان، ۳۹ هزار تن مربوط به استان چهارمحال و بختیاری می‌شود.

کریمی‌راد تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و اقلیم کشور، دیگر توسعه افقی در آبزی‌پروری نخواهیم داشت و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تاب‌آوری و پایداری تولید مزارع کمک کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا، توسعه مکانیزاسیون، استفاده از پنل‌های خورشیدی و نانوحباب‌سازها با توجه به ناترازی انرژی و شرایط اقلیمی حاکم بر کشور، به‌ویژه در استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی‌راد با اشاره به الزامات تضمین تولید، خاطرنشان کرد: برای استمرار تولید باید تأمین آب، انرژی، سوخت و برق، همچنین نهاده‌هایی مانند خوراک آبزیان، صدور و تمدید مجوزها، حفظ سلامت و کیفیت تولید، حکمرانی واحد در آبزی‌پروری، مدیریت بازار و تقویت تشکل‌های منطقه‌ای، استانی و ملی تضمین شود.

مدیرکل دفتر توسعه آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران عنوان داشت: الگوی کشت آبزی‌پروری مصوب و به استان‌ها ابلاغ شده است.

کرمی‌راد یادآور شد: این استان قطب قزل‌آلای رنگین‌کمان کشور است و رتبه یک را دارد، ما باید با حفظ شرایط موجود، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش مکانیزاسیون و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان هوشمند استان، به سمت برندسازی «ماهی قزل‌آلای چهارمحال» حرکت کنیم و افزایش تولید را در همین شرایط موجود برنامه‌ریزی نماییم.

