هنرمند موسیقی لرستان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد «درویش رضا منظمی»، هنرمند پیش‌کسوت و از چهره‌های ماندگار موسیقی لرستان درگذشت.

آن مرحوم عمر پربار خود را صرف حفظ، آموزش و ترویج موسیقی اصیل لرستان کرد و با هنرنمایی در کمانچه، بخشی از میراث شنیداری و هویت فرهنگی زاگرس را برای نسل‌های آینده ماندگار ساخت. نام و آثار او در حافظه موسیقایی لرستان به‌عنوان راوی صادق نغمه‌ها و روایت‌های این سرزمین باقی خواهد ماند.

حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان در پیامی، ضایعه درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران موسیقی نواحی ایران تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.