اعلام جزئیات مراسم یابود مرحوم درویش رضا منظمی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت درویش رضا منظمی از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار عرصه فرهنگ و هنر ایران، مراسم یادبود این هنرمند فقید روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی خانواده آن مرحوم، این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر در مسجد نظام مافی تهران واقع در بلوار آیتالله کاشانی، بعد از سهراه جنتآباد برگزار خواهد شد.
زندهیاد درویش رضا منظمی که سالها در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت، از چهرههای ماندگار این عرصه به شمار میرفت و درگذشت وی با واکنش و ابراز تأسف بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر همراه شد.
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