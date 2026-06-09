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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

اعلام جزئیات مراسم یابود مرحوم درویش رضا منظمی در تهران

اعلام جزئیات مراسم یابود مرحوم درویش رضا منظمی در تهران

مراسم یادبود زنده‌یاد درویش رضا منظمی از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و موسیقی ایران، روز جمعه ۲۲ خرداد با حضور خانواده، هنرمندان و دوستداران این هنرمند فقید در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت درویش رضا منظمی از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار عرصه فرهنگ و هنر ایران، مراسم یادبود این هنرمند فقید روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی خانواده آن مرحوم، این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر در مسجد نظام مافی تهران واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی، بعد از سه‌راه جنت‌آباد برگزار خواهد شد.

زنده‌یاد درویش رضا منظمی که سال‌ها در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت، از چهره‌های ماندگار این عرصه به شمار می‌رفت و درگذشت وی با واکنش و ابراز تأسف بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر همراه شد.

کد مطلب 6854843
علیرضا سعیدی

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